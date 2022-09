Lindsay Lohan protagonista di Irish Wish, nuova romcom Netflix

Lindsay Lohan, star di Hollywood, sarà la protagonista di Irish Wish, una nuova commedia romantica in uscita su Netflix.

Netflix ha rivelato il titolo della seconda opera prevista nel contratto siglato tra l'azienda e Lindsay Lohan. L'attrice sarà infatti la protagonista di Irish Wish, una nuova commedia romantica la cui data d'uscita non è ancora stata resa nota.

In Irish Wish Lindsay Lohan vestirà i panni di Maddie, una damigella d'onore che assiste a un matrimonio in Irlanda tra la sua migliore amica e... l'amore della sua vita. Dopo un desiderio andato storto, la protagonista si sveglia in un mondo dove diventa la promessa sposa, per poi scoprire che la realtà non è quella che vuole veramente.

Il film, come accennato nel primo paragrafo, rappresenterà la seconda commedia romantica con Lohan rilasciata su Netflix. La prima è Falling for Christmas, che farà capolino nella piattaforma il prossimo 10 novembre e che vedrà l'attrice nei panni di un'ereditiera appena fidanzata che cade sciando e si sveglia con una grave amnesia.

Janeen Damian, già regista di Falling for Christmas, si occuperà anche di Irish Kiss, co-scrivendo anche il copione insieme a Kirsten Hansen, Ron Oliver e Michael Damian. La commedia romantica è prodotta da Brad Krevoy per MPCA e Michael Damian per Riviera Films. Infine, Amanda Phillips, Kirsten Hansen, Jimmy Townsend e Vince Balanzo fungeranno da produttori esecutivi.

Nei prossimi mesi seguiranno sicuramente ulteriori informazioni sul nuovo film, come altri membri del cast e un trailer.