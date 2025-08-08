Lindsay Lohan: “Eva contro Eva non si può rifare, è troppo perfetto”

In un momento in cui Hollywood sembra non saper rinunciare a remake e revival, Lindsay Lohan prende una posizione chiara: ci sono film che non vanno toccati. Uno di questi, secondo lei, è proprio Eva contro Eva ("All About Eve"), il celebre capolavoro del 1950 diretto da Joseph L. Mankiewicz.

Intervistata da Letterboxd, l'attrice ha dichiarato che il film è "troppo perfetto" per essere rifatto e che, pur essendo un sogno recitare nel ruolo reso iconico da Bette Davis, sarebbe impossibile replicarne la forza.

Un film iconico che ha segnato la storia del cinema

Eva contro Eva compie 75 anni e resta una pietra miliare per critica e pubblico. La pellicola racconta l'ascesa ambigua e spietata di Eve Harrington (Anne Baxter), giovane fan della grande attrice teatrale Margo Channing (Bette Davis), da assistente personale a rivale. La performance della Davis è tuttora considerata una delle più intense della storia del cinema.

Irish Wish - Solo un desiderio: Lindsay Lohan in un frame del film

Lohan ha spiegato: "È impossibile distogliere lo sguardo da Bette Davis in quel film. È uno di quei titoli che non si possono rifare. Ma ammetto che sarebbe il mio ruolo dei sogni". A colpirla, oltre alla recitazione, sono stati i dialoghi, che definisce memorabili.

Non è solo Lohan a pensarlo: anche Julia Garner, star di Ozark e del reboot di Fantastici Quattro, ha dichiarato che Eva contro Eva è il suo film preferito. "Lo guardo almeno una volta all'anno", ha rivelato in un'intervista, aggiungendo che Bette Davis e Anne Baxter offrono una prova attoriale insuperabile. Per Garner, è un film che ogni amante del cinema dovrebbe vedere.

Eva contro Eva: Anne Baxter e Bette Davis

Oltre a Eva contro Eva, Lohan ha indicato tra i suoi film del cuore anche Casinò di Martin Scorsese, per l'interpretazione potente di Sharon Stone. "Il guardaroba, la sua presenza in scena... È tutto perfetto", ha detto. Tra i nomi che ammira, ha citato anche Robert De Niro, con cui sogna di recitare.

Il sogno di Lindsay Lohan, però, potrebbe realizzarsi con un altro grande nome di Hollywood. L'attrice ha da tempo manifestato l'intenzione di interpretare Ann-Margret in un film biografico, e la stessa star di Bye Bye Birdie e Carnal Knowledge si è detta favorevole: "Lindsay vuole davvero farlo. Vediamo cosa succederà. Ha talento, e mi incuriosisce il risultato".