Linda Hamilton tra Stranger Things 5 e l'action Osiris: "Sono stanca ma la pensione è più dura che lavorare"

La star di Terminator, che vedremo anche nell'ultima stagione di Stranger Things, è pronta a tornare in un nuovo progetto per lo schermo e non ha nessuna intenzione di ritirarsi

Linda Hamilton torna sullo schermo con un nuovo ruolo da protagonista nell'action Osiris. Amante del cinema d'azione, l'attrice ha raccontato in che modo si è ritrovata nel cast.

Non solo: la star di Terminator sarà una delle new entry della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in uscita in autunno in due parti, tra novembre e dicembre.

L'ingresso di Linda Hamilton nel cast di Osiris

Rispetto al suo coinvolgimento nel film action, che ha sorpreso i suoi fan, la Hamilton ha infatti raccontato: "Ho sostituito un attore che aveva avuto un problema di salute, quindi mi hanno contattata all'ultimo minuto".

Non risparmiando certo dettagli sulla questione nè sul compenso: "Mi hanno offerto la tariffa di quell'attore. Non abbiamo nemmeno negoziato. Erano nei guai, quindi erano un bel po' di soldi per intervenire con forse 10 giorni di preavviso e tre giorni di lavoro intenso".

Primo piano di Linda Hamilton

L'attrice ha adorato lavorare con il coach di dizione, che l'ha aiutata a padroneggiare l'accento russo: "Mi è piaciuto affrontare un lavoro spaventoso con frasi e frasi intere, più di quante ne abbia mai dette in tutta la mia carriera, trattandolo come un pezzo teatrale e arrivando preparata con tutto memorizzato, in modo da poterci giocare come se fossi sul palco. Mi sto davvero divertendo. Mi emoziono ancora a sedermi con un copione".

Linda Hamilton preferisce il lavoro alla pensione

"Ho lavorato ininterrottamente per tre anni, perché stavo facendo Resident Alien e Stranger Things nello stesso anno" ha raccontato la Hamilton. "Ho inserito in agenda un altro film mentre facevo Stranger Things, poi sono dovuta tornare subito a finire Resident Alien, e sono stanca. Davvero, davvero stanca".

Tuttavia, ritirarsi non è nei programmi: "La pensione è molto più dura che lavorare, a quanto pare".

Nel film Osiris, Linda Hamilton interpreta Anya, una donna russa sopravvissuta per oltre vent'anni a bordo di una nave che si unisce ai commandos per combattere il terrificante ambiente circostante.