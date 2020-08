Linda Hamilton, morta la sorella gemella Leslie: fu la sua controfigura in Terminator 2

Leslie Hamilton, sorella gemella di Linda Hamilton, è morta il 22 agosto 2020 a 63 anni per cause ancora sconosciute: in Terminator 2 era stata la controfigura di Linda.

Linda Hamilton, storica protagonista di Terminator, piange la perdita di sua sorella Leslie, morta il 22 agosto 2020. La donna aveva 63 anni ed era la gemella omozigote dell'attrice, talmente identica da essere stata scelta come sua controfigura nel secondo film del franchise con Arnold Schwarzenegger.

Terminator: Destino Oscuro, una scena d'azione del film con Linda Hamilton

In Terminator 2 - il giorno del giudizio (1991), Leslie Hamilton ha interpretato la cyborg Sarah Connor quando entrambe erano la vera Sarah e dovevano apparire nella stessa inquadratura. L'abbiamo vista, inoltre, in altre scene aggiuntive del film, come ad esempio quella dell'incubo dell'apocalisse nucleare in cui Leslie interpreta la felice Sarah Connor che gioca nel parco giochi con un giovane John Connor prima dell'esplosione nucleare, mentre la vera Sarah Connor (Hamilton) guarda la scena con orrore. Leslie è apparsa inoltre in una scena, poi cancellata, nella quale Sarah e John resettano la CPU del T-800 (Arnold Schwarzenegger).

Questa al fianco di sua sorella ha rappresentato l'unica esperienza sul grande schermo di Leslie Hamilton che, negli anni a seguire, è diventata prima un'infermiera del pronto soccorso e poi, successivamente, l'infermiera di una casa di riposo. Questa sua dedizione verso il prossimo le è valso anche il soprannome di "custode consumata", proprio a voler sottolineare il fatto che fosse devota non solo ai suoi figli ma anche alle vite degli altri.

Leslie Hamilton, nata il 26 settembre 1956 a Salisbury, nel Maryland, è morta sabato 22 agosto ma la causa della morte non è stata resa pubblica. Lascia i suoi figli, Ashley, Adam e Kendall, le sue sorelle Laura Hamilton e Linda Hamilton, il fratello Ford Hamilton, il fratellastro Jeffrey Payne e i nipoti Luna Bo e Ollie.

Ricordiamo che, nel 2019, Linda Hamilton è tornata a ricoprire il ruolo di Sarah Connor in Terminator: Destino Oscuro, il film diretto da Tim Miller che l'ha rivista al fianco di Arnold Schwarzenegger.