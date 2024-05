Anna Nicole Smith, Linda Hamilton e Abbie Cornish nel cast di Trust Me, I'm a Doctor

La star di Terminator Linda Hamilton e Abbie Cornish si uniscono a Kal Penn nel cast di Trust Me, I'm a Doctor, il nuovo film scritto e diretto da Thane Economou, che parteciperà al Marché du Film di Cannes.

Terminator: Destino Oscuro, una scena con Linda Hamilton

Il film si basa sulle memorie del dottor Sandeep Kapoor (Penn), la cui vita viene sconvolta quando viene implicato nella morte della sua ex paziente, la modella e attrice Anna Nicole Smith. La trama si svolge all'apice dell'influenza dei tabloid nei primi anni 2000 ed esplora l'intersezione tra fama, privacy, auto consapevolezza e politica attraverso la prospettiva di un uomo che si è ritrovato da un giorno all'altro nell'occhio del ciclone mediatico.

Il casting

Abbie Cornish interpreterà Anna Nicole Smith e Linda Hamilton sarà Ellyn Garafalo, l'esperta avvocatessa nonché punto di riferimento e consulente legale del dottor Kapoor durante il processo per cospirazione connessa alla droga. Il film è attualmente in produzione e comprende nel cast anche David Julian Hirsh, Al Sapienza, Eric Woolfe, Charlotte Ubben e Dhirendra.

Abbie Cornish è entusiasta di partecipare al progetto:"Interpretare Anna Nicole Smith è un sogno. Sono onorata di essere stata scelta dai nostri incredibili produttori e dal talentuoso regista e sceneggiatore Thane Economou. Sono così emozionata di lavorare con i nostri incredibili cast e troupe. È una benedizione poter affiancare il carismatico e talentuoso Kal Penn e raccontare questo momento storico. Ci sono così tanti strati e capitoli nella vita di Anna che non vedo l'ora di incarnarla sullo schermo con tutto il cuore e l'anima. Sono veramente grata".

Abbie Cornish in una scena del film A Good Year

Linda Hamilton è conosciuta principalmente per aver recitato nel ruolo di Sarah Connor nella celebre saga cinematografica Terminator, al fianco del protagonista Arnold Schwarzenegger. L'attrice sarà presto sul piccolo schermo come new entry nel cast dell'attesa quinta e ultima stagione della serie televisiva targata Netflix, Stranger Things, con Millie Bobby Brown, David Harbour e Winona Ryder.