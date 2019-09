Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet: un bacio esagerato a Capri

Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet si scambiano un bacio esagerato tra le onde di Capri dove si sono concessi una vacanza dopo gli impegni di lavoro a Venezia.

I due giovani attori, dopo aver presentato film Netflix The King (Il Re) alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, si sono concessi una vacanza nella romantica isola di Capri dove sono stati avvistati mentre si scambiavano effusioni molto passionali.

Pedinati dai paparazzi, Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet - lui in shorts rossi e lei in bikini animalier - sono stati sorpresi in momenti molto intimi a bordo della Valeria, infatti le foto mostrano dei baci super hot, immagini che hanno sconvolto i fan che pensavano già a una rottura, visto che nella recente apparizione sul red carpet del Lido i due hanno deciso di sfilare separati. Ma queste foto non lasciano dubbi, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis e l'attore francese celebre per la sua interpretazione in Chiamami col tuo nome sono innamoratissimi, o sicuramente molto presi l'uno dall'altra, e non hanno vergogna di mostrare il loro amore in pubblico.

Ovviamente, sui social gli utenti si sono scatenati con numerosi meme divertenti che stanno spopolando sui social network, che reinterpretano il bacio incriminato paragonando Timothée Chalamet a qualsiasi possibile oggetto del desiderio, dal letto alle comodissime Birkenstocks dopo una settimana di fashion week.

A qualcuno addirittura il bacio non è per niente piaciuto, tanto da essersi sentito a disagio nel guardare le immagini.

Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet, una giovane coppia che fa sognare (e ridere) e che presto vedremo insieme su Netflix in Il Re, dove intepretano Enrico V e Caterina di Valois.