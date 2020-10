Lily-Rose Depp: su Instagram arriva il topless della figlia di Johnny Depp (FOTO)

Lily-Rose Depp, la figlia di Johnny Depp, modella di fama mondiale e attrice a pieno titolo, ha recentemente pubblicato una foto in topless su Instagram, social dove sta riscuotendo sempre più successo grazie a immagini divertenti, provocanti e talvolta artistiche.

Lily-Rose ha recentemente pubblicato una foto nelle sue Instagram Stories dove si può vedere l'attrice in topless che posa per un fotografo, con un asciugamano posizionato con cura, al fine di realizzare un'immagine artistica.

L'attrice ha scelto Instagram questa settimana per condividere l'immagine tramite le sue storie, menzionando anche il nome di Walker Bunting, il fotografo che Lily-Rose ha denominato il suo "Principe Azzurro".

A quanto pare quella pubblicata sulle sue storie non era l'unica foto che il fotografo americano ha scattato alla signorina Depp, poiché anche lui ha caricato alcune immagini sul suo profilo, scattate durante il servizio fotografico.

Vale la pena notare che questa non è la prima volta che l'attrice 21enne e modella di Instagram ha pubblicato una foto in topless. Nel 2018, infatti, quando era ancora un'adolescente, ha preso parte ad un servizio fotografico artistico per la copertina di V Magazine, una rivista nota per le sue foto provocatorie.