Lily James star di The Paris Trap, thriller diretto da Pablo Trapero

Lily James sarà la protagonista di The Paris Trap, il nuovo thriller diretto da Pablo Trapero che verrà porodotto per Studiocanal.

L'attrice collaborerà con il regista argentino che recentemente ha firmato la serie internazionale ZeroZeroZero, una co-produzione che ha visto coinvolte anche Amazon e Sky.

Il lungometraggio, descritto come dall'atmosfera hitchcockiana, ha come protagonista una giovane donna americana, interpretata da Lily James, che è in visita a Parigi e diventa la vittima di uno scambio di identità. La donna viene così coinvolta in una missione segreta internazionale del governo e deve fingere pur di salvare la propria vita.

La protagonista dovrà cercare di uscire dalla trappola in cui è entrata involontariamente con l'aiuto di un supervisore, parte che deve ancora essere stata assegnata.

La sceneggiatura di The Paris Trap è stata firmata da Daniel Taplitz e le nuove revisioni sono state compiute da Michael Lesslie.

Pablo Trapero, regista di El Clan, ritornerà quindi alla regia e, per ora, non è stato rivelato quando inizierà il lavoro sul set.