Lily James scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West sul suo matrimonio

Lily James non commenta pubblicamente l'affaire che la vede coinvolta con Dominic West, ma secondo una fonte vicina all'attrice sarebbe scioccata dalle dichiarazioni di Dominic West che ha difeso pubblicamente il suo matrimonio.

Rebecca: la protagonista Lily James

Tutto è cominciato quando sono state pubblicate le foto di una gita romana di Lily James e Dominic West in cui i due attori si sarebbero scambiati effusioni. La coppia sarebbe impegnata a girare la miniserie The Pursuit of Love e ha colto l'occasione per un'uscita con l'amico comune e manager Angharad Wood.

Quando le foto sono state pubblicate, però, Dominic West, che è sposato con Catherine Fitzgerald, da cui ha avuto quattro figli, ha negato di essersi separato e ha ribadito ai media che il suo matrimonio sarebbe solido. Da qui la reazione sconcertata di Lily James riferita da una fonte vicina all'attrice al magazine E!:

"È mortificata e imbarazzata. È rimasta scioccata quando ha visto le foto pubblicate e la storia che lui è felicemente sposato. Vuole lasciarsi tutto alle spalle e dimenticare il più velocemente possibile."

Dominic West ha difeso pubblicamente il suo matrimonio dichiarando che lui e la moglie sarebbero ancora insieme anche se dopo l'accaduto la designer sarebbe volata a Glin Castle, in irlanda, per far visita alla madre.

Il nuovo lavoro di Lily James, il thriller Rebecca, interpretato a fianco di Armie Hammer, è disponibile su Netflix.