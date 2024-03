Lily James sarà la star del film ispirato alla vita di Whitney Wolfe Herd, ex CEO di Bumble

Lily James sarà la protagonista di un film dedicato alla storia di Whitney Wolfe Herd, che ha fondato ed è stata CEO di Bumble, la piattaforma dedicata agli appuntamenti.

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto, realizzato da 20th Century Studios ed Ethea Entertainment.

Il nuovo progetto

Rebecca: Lily James in una scena del film

Le riprese del nuovo film con star Lily James inizieranno nei prossimi mesi.

Wolfe Herd è diventata famosa dopo aver abbandonato il suo lavoro nel team di Tinder nel 2014, aiutando a lanciare nel 2019 Bumble. All'età di 31 anni è poi diventata una delle più giovani imprenditrici miliardarie. Nel 2023 Herd ha rinunciato all'incarico di CEO, dopo aver contribuito a far ottenere all'app un grande successo.

Attualmente non è stato svelato in che modo il film sarà ispirato alla storia dell'imprenditrice e il casting è ancora in corso. Il debutto nelle sale è previsto per il 2025.

I progetti recenti dell'attrice

James, recentemente, ha recitato nel film The Iron Claw e in Greedy People, presentato al Sundance Film Festival.

Lily è stata inoltre protagonista del nuovo film diretto da Saverio Costanzo, e come spiega la recensione di Finalmente l'alba, il film è il viaggio lungo una notte di una ragazza che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna. Rebecca Antonaci interpreta una giovane che, dopo aver accompagnato la sorella a un provino per comparse di un colossal, vivrà ore memorabili che la porteranno a diventare adulta.

La ragazza, sta per fidanzarsi con un uomo che la sua famiglia apprezza più di lei. La giovane andrà quindi a Cinecittà per fare un'audizione per un ruolo da comparsa, venendo coinvolta in una serie di eventi dopo aver incontrato un gruppo di attori americani che stanno girando un film ambientato nell'antico Egitto.