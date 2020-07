Lily James e Andrew Scott nella miniserie BBC/Amazon The Pursuit of Love

La ricerca del marito ideale impegnerà Lily James e la cugina a cavallo delle due guerre nella miniserie The Pursuit of Love, che vede nel cast anche Andrew Scott.

Al via in Inghilterra le riprese di The Pursuit of Love, miniserie ispirata al romanzo omonimo di Nancy Mitford prodotta da BBC e Amazon prime Video, che vede tra gli interpreti Andrew Scott e Lily James.

Mamma mia! Ci risiamo: Lily James in un'immagine del film

The Pursuit of Love, che vede tra gli interpreti anche Emily Beecham e Dominic West, racconta le disavventure di due migliori amiche e cugine (Lily James ed Emily Beecham) impegnate a trovare il marito ideale tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale.

Andrew Scott interpreterà il ricco ed eccentrico vicino di casa, sempre pronto a farsi avanti mentre un carosello di giovanotti attira l'attenzione delle due donne da marito. Come si legge nella sinossi, "mentre le divisioni politiche e sociali dividono la nazione, le scelte sentimentali divergenti divideranno le due amiche sollevando questioni personali che hanno valore anche oggi, questioni come la libertà, l'amore e il sesso, e il mistero del cuore umano."

The Pursuit of Love sarà composto da tre episodi da 60 minuti.

