Lily Gladstone: "I Golden Globe? Sono come Squid Game"

Lily Gladstone ha scherzato dichiarando che i Golden Globe e le altre cerimonie di premiazione sono un po' come Squid Game, la serie di giochi potenzialmente mortali al centro dello show che ha ottenuto un enorme successo su Netflix.

L'attrice è stata infatti protagonista grazie alla sua interpretazione in Killers of the Flower Moon, diretto dal maestro del cinema Martin Scorsese.

Il racconto della star di Killers of the Flower Moon

Durante la sua partecipazione a The Kelly Clarkson Show, Lily Gladstone ha dichiarato: "Incontrare le persone è la parte divertente delle premiazioni. Descrivo i Golden Globe un po' come se fossero Squid Game".

L'attrice non ha esitato a rivelare i retroscena delle serate ammettendo: "La verità è che stai indossando biancheria contenitiva, devi andare a fare pipì, ci sono le pause per gli spot ed è l'unico momento in cui puoi farlo. Quindi è semplicemente una corsa folle, e poi c'è il momento in cui puoi socializzare e incontrare idoli come Meryl Streep. Ma, ovviamente, quella parte non è male".

Lily, pochi mesi fa, grazie alla parte di Mollie Burkhart nel film che l'ha vista protagonista accanto a Leonardo DiCaprio, ha vinto anche uno Screen Actors Guild Award ed è diventata la prima attrice nativa americana a ottenere una prestigiosa nomination agli Oscar.

Uno dei prossimi progetti della star

Lily, prossimamente, ritornerà su un set per recitare nel film The Wedding Banquet diretto da Andrew Ahn, un remake della commedia degli anni '90 diretta da Ang Lee. La co-protagonista sarà Kelly Marie Tran, interprete di Rose Tico negli ultimi due film della trilogia sequel di Star Wars, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. Tran interpreterà la compagna di Liz, Angela.

Lily Gladstone: chi è la prima attrice Nativa Americana a essere candidata agli Oscar?

Al centro della trama c'è Min che convincerà la sua cara amica Angela (Tran) a sposarlo, promettendole di coprirle i costi del trattamento di fecondazione in vitro per la sua compagna, Liz (Gladstone). Il piano architettato per un matrimonio discreto in municipio prende una piega drammatica quando la nonna di Min arriva a Seattle, decisa ad organizzare un lussuoso banchetto nuziale coreano, sconvolgendo le loro vite in maniera inaspettata.