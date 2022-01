Lily Collins svela le sue disavventure "Reali" con la Principessa Diana e il Principe Carlo

Lily Collins ha ricordato quella volta in cui ha provato a strappare un bouquet di fiori dalle mani di Lady Diana. Episodi che risalgono a quando Lily era piccola ed era "solo" la figlia di Phil Collins.

Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata di The Late Late Show, Lily Collins ha raccontato alcuni eventi della sua infanzia a James Corden. In modo particolare, questi avvenimenti hanno per co-protagonisti Lady Diana e il Principe Carlo. L'attrice ha raccontato: "Una volta, ero in compagnia dei miei genitori e ho regalato un bouquet di fiori alla Principessa Diana. Peccato che abbia immediatamente provato a strapparglielo di mano!".

Questa, però, non è stata l'unica pessima figura che Lily Collins ha fatto in presenza di un membro della Famiglia Reale d'Inghilterra. L'interprete di Emily in Paris ha continuato a raccontare: "Una volta, quando ero piccola, stavo giocando con il Principe Carlo e ho provato a lanciargli in testa alcuni giocattolini...! Non ricordo nulla, quest'evento mi è stato raccontato. Probabilmente avevo solo 2 anni".

L'attrice ha rivelato di aver trascorso tanto tempo a contatto con i Reali d'Inghilterra grazie a suo padre, Phil Collins, batterista e cantante del gruppo rock Genesis, che ha fatto molte cose per i Reali. Lily Collins ha anche raccontato a James di aver trascorso il Capodanno a New York con suo marito Charlie McDowell, suo padre Phil, e altri membri della sua famiglia, passeggiando per le strade della città e giocando a Trivial Pursuit.

La Collins ha rivelato che, mentre passeggiava per New York, la sua allegra combriccola ha visto un poster di Emily in Paris che era stato "vilmente deturpato". La foto in questione è stata postata su Instagram e mostra la figura dell'attrice in piedi davanti al poster in cui il naso e gli occhi di Lily Collins sono imbrattati di rosso. A questo proposito l'attrice ha scherzato: "Beh, mi è stato fatto un nuovo make-up!".

La seconda stagione della serie con Lily Collins (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Emily in Paris 2) è disponibile su Netflix dallo scorso 22 dicembre.