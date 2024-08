Lilo & Stitch, svelato il teaser del live action: il piccolo alieno buca lo schermo... letteralmente

Disney ha finalmente rivelato nuovi dettagli, durante l'evento D23 del 2024, sul live-action di Lilo & Stitch, uno dei remake previsti dalla Casa di Topolino. L'annuncio ha incluso un primo sguardo al design del celebre alieno Stitch, una creatura che ha conquistato i cuori di milioni di persone sin dal debutto del film animato originale nel 2002.

Il nuovo look di Stitch nel live action Disney

Il film, che è stato inizialmente annunciato nel 2018, sarà rilasciato nelle sale cinematografiche nell'estate del 2025, segnando un'importante scelta da parte di Disney di portare questo remake direttamente sul grande schermo, anziché rilasciarlo sulla piattaforma Disney+.

Il design del personaggio, ricreato in CGI per la versione live-action, è stato accolto con reazioni positive, e molti hanno elogiato la fedeltà con cui è stato riprodotto rispetto alla versione animata. Durante l'evento, Stitch ha fatto una "comparsa" spettacolare, "sfondando" lo schermo durante la presentazione.

Il film seguirà fedelmente la trama dell'originale, raccontando la storia di Lilo, una bambina hawaiana, e il suo incontro con Stitch, un esperimento genetico fuggito da un pianeta lontano. La storia esplorerà temi di famiglia, amore e accettazione, con Lilo che insegna a Stitch cosa significa davvero essere parte di una famiglia.

Il cast del film include la giovane esordiente Maia Kealoha nel ruolo di Lilo, mentre Sydney Elizabeth Agudong interpreterà Nani, la sorella maggiore di Lilo. La produzione è affidata a Dan Lin e Jonathan Eirich, noti per il live-action di Aladdin del 2019, mentre la regia è stata affidata a Dean Fleischer Camp, recentemente acclamato per il suo lavoro su Marcel the Shell with Shoes On.

Il D23 ha dunque confermato che i fan dovranno aspettare ancora un po' per vedere il film.