Lilo & Stitch: Jon M. Chu regista del film live-action

Lilo & Stitch avrà un remake in versione live-action e alla regia del progetto dovrebbe esserci Jon M. Chu, già autore del successo Crazy & Rich.

Disney sta concludendo le trattative con il regista e per ora non è stata ancora scritta la sceneggiatura del lungometraggio.

Il film Lilo & Stitch potrebbe essere destinato al grande schermo, non direttamente alla piattaforma di streaming Disney+, e Jon M. Chu continuerebbe la sua collaborazione con lo studio dopo aver accettato di occuparsi di alcune puntate di Willow.

Il lungometraggio originale raccontava la storia della piccola Lilo, una bambina che viveva nelle isole Hawaii e adottava, pensando fosse un cane, una creatura aliena creata con l'unico scopo di distruggere, dando al suo nuovo amico il nome di Stitch. Grazie alla loro amicizia Stitch imparava il valore dell'amicizia e Lilo ritrovava il calore di una famiglia dopo la morte dei suoi genitori, il tutto causando non pochi problemi alla sua sorella maggiore che doveva occuparsi di lei, inconsapevole del rischio rappresentato dall'accogliere nella propria casa l'alieno ribelle.

Alla regia di Lilo & Stitch c'erano Dean Deblois e Chris Sanders.

Il film ha dato vita a un sequel, a una serie tv e al progetto televisivo Leroy & Stitch.