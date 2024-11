Lilo & Stitch, Chris Sanders sul suo ritorno: "Sono realmente grato per essere stato coinvolto"

Chris Sanders è tornato nel mondo di Lilo & Stitch per ridare voce al simpatico alieno nella nuova versione della storia che è stata diretta da Dean DeBlois.

Intervistato da ComingSoon.net, il filmmaker ha parlato dell'esperienza vissuta dopo essere stato coinvolto nel progetto targato Disney.

Il coinvolgimento di Chris Sanders

Sanders, parlando della sua partecipazione a Lilo & Stitch, ha raccontato: "È stato fantastico. Sono realmente grato che mi abbiano contattato. Ho fatto quattro sessioni in studio attualmente. Immagino che potrebbe essercene un'ultima mentre finiscono il lavoro perché penso stiano ancora lavorando a molte cose".

Chris ha aggiunto: "Potrebbero chiamarmi, penso, un'ultima volta, ma è stato grandioso. Mi è piaciuto realmente e faccio sempre la voce per cose come gli show sul ghiaccio, le parate, i giocattoli. Sono nello studio almeno sei volte ogni anno semplicemente per fare tutte le altre cose".

I dettagli del film

Nel film la giovanissima Maia Kealoha avrà il ruolo di Lilo, mentre Sydney Agudong avrà la parte della sorella della protagonista, Nani. Il cast è poi composto da Kaipo Dudoit nel ruolo di David, Tia Carrere che sarà Mrs. Kekoa, Courtney B. Vance che è Cobra Bubbles, Amy Hill nei panni di Tutu, e Jason Scott che ha la parte di un manager Iuau. Sanders dà voce a Stitch, Zach Galifianakis a Dottor Jumba, mentre Billy Magnussen sarà l'Agente Pleakley.

Sul grande schermo si assisterà nuovamente alle avventure della ragazzina che adotta un alieno in fuga scambiandolo per un cane, formando con l'esperimento 626 un legame inaspettato e profondo che cambierà la vita di entrambi.

Chris Kekaniokalani Bright ha firmato la sceneggiatura della nuova versione del film.