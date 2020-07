L'Illusionista: stasera su Rai5 il film d'animazione dedicato a Jacques Tati

Stasera su Rai5, alle 21:15, va in onda L'Illusionista, film d'animazione diretto, nel 2009, da Sylvain Chomet, pluripremiato regista di Appuntamento a Belleville, e tratto da una sceneggiatura originale di Jacques Tati.

Il film è proposto senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale.

Nella Francia del 1959 l'anziano illusionista Jacques Tatischeff (vero nome di Jacques Tati), la cui fama è stata oscurata da quella dei cantanti rock, si esibisce in piccoli teatri, in feste private e nei bar dei paesi. È proprio durante uno dei suoi spettacoli in un fumoso pub di una cittadina della costa scozzese che l'illusionista incontra la piccola Alice, destinata a cambiargli la vita. La bambina lo elegge a suo eroe personale, si convince del fatto che i suoi trucchi siano reali e decide di seguirlo a Edimburgo. L'illusionista, lusingato dall'entusiasmo di Alice, la accoglie in casa sua e decide di non rivelarle la verità sui suoi trucchi, così comincia a coprirla di costosi regali perché abbia tutto ciò che desidera. Come tutte le altre bambine, però, anche Alice è destinata a crescere.

Alice e l'intrattenitore nel film The Illusionist

Tratto da una sceneggiatura originale di Jacques Tati, il film è stato presentato al Festival di Berlino 2010 nella sezione "Berlinale Special". Nello stesso anno ha vinto l'European Film Awards ed è stato nominato ai Golden Globe Awards nella categoria "Best Animated Feature Film". Nel 2011 si è aggiudicato, invece, il premio César Award come "miglior film d'animazione" e ha ricevuto una Nomination agli Oscar.