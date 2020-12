Lightyear, prequel di Toy Story con Chris Evans, Turning Red e serie spinoff di Up e Cars tra i progetti Pixar

Pixar ha annunciato i suoi nuovi progetti per il piccolo e grande schermo che comprendono Lightyear, prequel di Toy Story con star Chris Evans, Turning Red e le serie Win or Lose e progetti ispirati ai film Up e Cars.

Lo studio ha condiviso inoltre le prime immagini dei due lungometraggi in fase di produzione e le date del loro debutto nei cinema.

Lightyear arriverà nei cinema americani il 17 giugno 2022 e racconterà la giovinezza di Buzz, lo Space Ranger protagonista di Toy Story. A dare voce al protagonista sarà l'attore Chris Evans e alla regia ci sarà Angus MacLane, già nel team di Alla ricerca di Dory.

Domee Shi, dopo il corto Bao, realizzerà invece Turning Red, film con protagonista una teenager chiamata Mei che si trasforma in un gigante panda rosso quando è eccitata. La data di uscita prevista nelle sale è l'11 marzo 2022.

Luca, in cui si racconterà l'amicizia tra Alberto e Luca durante un'indimenticabile estate, arriverà nei cinema nel giugno 2021.

Pixar ha annunciato anche la serie Win or Lose, con protagonista una squadra di softball che si prepara alla finale di campionato e che debutterà in streaming nell'autunno 2023, una serie dedicata a Saetta McQueen e Mater in streaming nell'autunno 2022, e Dug Days!, spinoff di Up dedicato al simpatico cane che impazzisce per gli scoiattoli, progetto in arrivo nell'autunno 2021.