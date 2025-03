Future Film Festival 2025: nel programma la festa per i 30 anni di Toy Story e molti ospiti internazionali

La 25esima edizione del 24FRAME Future Film Fest si svolgerà a Bologna dal 9 al 13 aprile negli spazi di DumBO (con una seconda tappa a Modena prevista dal 17 al 19 ottobre), e il programma anticipa molti eventi, tra cui le celebrazioni dei 30 anni di Toy Story e tanti ospiti internazionali.

L'evento dedicato al cinema d'animazione e alle arti mediali è prodotto da Rete Doc e ha la direzione artistica di Giulietta Fara.

La festa per il capolavoro della Pixar

L'edizione 2025 del 24FRAME Future Film Fest indagherà il tema del gioco, del giocattolo, elementi che ricordano fantasia e immaginazione e che non hanno età. Per farlo si partirà quindi dal 30esimo anniversario dall'arrivo nelle sale di Toy Story, il primo lungometraggio Pixar e realizzato completamente in computer animation.

Un'immagine di Toy Story

Il 13 aprile sarà quindi in programma una maratona dei primi quattro episodi e ci sarà spazio per una masterclass esclusiva di Christine Freeman - Lead Historian di Pixar Animation Studios, che porterà il pubblico dietro le quinte di una delle più importanti case di produzione internazionali.

Il 10 aprile, invece, ci sarà l'appuntamento MARATONAGAME NIGHT che proporrà la visione di Jumanji diretto da Joe Johnston, The Game del regista David Fincher, e Otesanek di Jan Svankmajer, in cui un bambino di legno si trasforma in creatura insaziabile.

L'apertura del festival

Il via al Festival avverrà mercoledì 9 aprile con un evento che esplora il ruolo rivoluzionario dell'Intelligenza Artificiale nella creazione delle narrazioni audiovisive, in occasione del lancio su RaiPlay del cortometraggio intitolato The Prompt, firmato da Francesco Frisari, in cui l'animazione, i movimenti di camera e le voci sono generati interamente dall'Intelligenza Artificiale. Sullo schermo si mostrerà un'apocalisse in cui le IA, addestrate con storie che prevedono la distruzione dell'umanità, finiscono per attuarla.

A seguire si svolgerà un incontro sul tema con il regista Francesco Frisari, Carlo Rodomonti (Rai Cinema), Marco Lombardo (Commissione Politiche dell'Unione Europea), Michela Milano (Direttrice del Centro "Alma AI" dell'Università di Bologna), Ivan Olgiati (Presidente regionale CNA). Coordina Leonardo Paulillo (associazione Audiovisivo Italiae).

Alla serata di apertura saranno presenti anche Daniele Del Pozzo (Assessore alla Cultura del Comune di Bologna), Demetrio Chiappa (Presidente Rete DOC) e Yumi Karasumaru (artista del Festival 2025).

Gran finale con l'evento OoopopoiooO, una performance sonora surreale e dadaista per voci, theremin e giochi elettroacustici a cura di Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, che daranno vita a un parco giochi sonoro appositamente creato per il Festival, dove i protagonisti sono proprio i giocattoli.

Il concorso

Nella selezione dei film in concorso (valutati da una giuria che comprende Chiara Magri, docente Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino, sezione Animazione; Martina Sarritzu, illustratrice, autrice; Erika Sciamanna, giornalista MoviePlayer.it) ci saranno film come Gill, presentato in sala dal regista Ahn Jae-Hoon (Green Faus); Reise der Schatten - Journey of Shadows che arriverà in anteprima italiana alla presenza del regista svizzero Yves Netzhammer; l'eco-horror Pig That Survived Foot and Mouth Disease del regista Hur Bum-Wook; Hitpig! di Cinzia Angelina e David Feiss; The Great History of Western Philosophy che segna il debutto al lungometraggio di Aria Covamonos; il musical Rock Bottom con la musica di Robert Wyatt e la regia di María Trénor; Clarice's Dream di Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho; (S)Kids della canadese La Solis; Fureru realizzato dal team creativo di Super Peace Busters, ovvero il regista Tatsuyuki Nagai, l'autrice e regista Mari Okada e l'artista Masayoshi Tanaka; Balentes del regista italiano Giovanni Columbu e basato su un fatto realmente accaduto nella Sardegna del 1940.

In programma anche le opere del Concorso Internazionale New Frontiers, dedicato a realtà virtuale e aumentata e a film in 360, e ai Cortometraggi che verranno proiettati nella Small Lounge.

Fuori Concorso verranno proposti vari titoli tra cui l'anime giapponese Trapezium di Masahiro Shinohara, e l'opera indipendente americana Friendlyship.

Tra i titoli proposti nella sezione FUTURECLASSICS verrà invece riproposto Away, diretto da Gints Zibalodis che ha recentemente vinto il premio Oscar con Flow - Un mondo da salvare.

Una nuova sezione

Per celebrare il suo 25° anniversario, il Festival propone la nuova sezione European Beats, dedicata ai titoli europei più significativi e fiabeschi che hanno segnato la storia del Festival. All'interno della Magic Box sarà possibile rivedere film come Strings di Anders Rønnow-Klarlund, il cult Il Favoloso Mondo di Amelie; e The Girl Without Hands di Sebastien Laudenbach (Francia, 2016).

La mostra di Karasumaru

Allo spazio DumBo ci sarà la Mostra Cha cha cha con i giocattoli, personale di Yumi Karasumaru, l'artista che ha firmato l'opera-simbolo del 24FRAME Future Film Fest di quest'anno e a cui è stato chiesto di indagare il gioco, il giocattolo, come dimensione contemporanea e allo stesso tempo ancestrale dell'essere umano adulto. Un tema che trova perfetta sintesi nell'opera dell'artista giapponese, che ha scelto un coniglietto pop accompagnato dal messaggio "Keep Smiling", simbolo di felicità e augurio di pace nel mondo.

Nella mostra ci saranno anche alcune illustrazioni originali create per il libro Korosu - I Kill - Io uccido, immagini "carine", come giocattoli per bambini e peluche, che sono però legate alle storie cupe delle performance.

Giovedì 10 aprile spazio poi a Murales Animati, un talk&Tour con Chris Gangitano, oggi tra i maggiori esperti italiani in ambito di arte urbana.

Gli eventi in una nuova location

Nello spazio Temporanea, la nuova location all'interno di DumBO che sta ridefinendo le notti di Bologna grazie al progetto Aquario, spazio a eventi come Tombarella (venerdì 11 aprile) che propone una serata dedicata a suoni ipnotici della musica techno, in contemporanea alla Maratona di film della Game Night; Soul Fingers (sabato 12 aprile) propone invece, in collaborazione con DumBO, una serata soul dedicata al funk e disco del panorama black. Per il closing party del festival (13 aprile) spazio invece al Bologna Improvisation Group | Toy Sound, In collaborazione con la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Bologna.

Gli altri appuntamenti

Durante il festival ci saranno in programma anche workshop e masterclass come gli appuntamenti dedicati al making of di Flow a cura di Thibaut Delahaye, Lead Animator del film Premio Oscar; le spiegazioni di Tiziano Palumbo dedicate alla Character Art e l'approfondimento del Lead Character Artist su Animazione 3D e VFX con Blender. Gianmarco Giuliana parlerà della semiotica dei videogame, mentre Simona Bursi curerà un percorso creativo Dall'animazione tradizionale all'intelligenza artificiale.

Lo sceneggiatore Giorgio Salati seguirà un laboratorio dedicato alla Scrittura per l'animazione, mentre Chiara Magri sarà protagonista dell'incontro dedicato a Come si produce un cortometraggio di animazione.

Tra le novità di questa edizione, in programma l'11 aprile, c'è la Critics Battle che vedrà impegnati nella sfida critici cinematografici e content creator.

Gli appuntamenti per i professionisti

Durante l'edizione 2025 del 24FRAME Future Film Fest moltissime saranno le occasioni per i professionisti: oltre ai workshop anche pitching, recruiting e portfolio review. Nella zona del Nomikai - il bar delle professioni è poi sempre possibile fermarsi per un networking lunch & drink per dialogare con gli artisti e i professionisti dell'animazione.

L'area dedicata ai giochi

In collaborazione con Power Up Team ci sarà un'area dedicata alla selezioni di giochi mobile dell'ultimo anno che si distingue proprio per l'eccellenza nella giocabilità, combinando controlli intuitivi, meccaniche ben bilanciate e un design accattivante. Al Festival si potrà giocare a The Past Within, What the Golf?, Where Cards Fall, Sneaky Sasquatch, Endling, ALBA, Looped, Clawbert, Shapez Mobile, Dadish 3D.

L'ingresso a masterclass, concorso cortometraggi, concorso serie, concorso New Frontiers e area lounge, incontri, maratone e talk è gratuito; per accedere al concorso lungometraggi e ai workshop, è richiesto un ticket tramite DICE.FM o sul sito www.futurefilmfestival.it