Lightyear – La vera storia di Buzz: il trailer ufficiale del film

Il canale Youtube di Pixar ha appena diffuso il trailer ufficiale di Lightyear - La vera storia di Buzz, l'attesissimo film d'animazione che andrà ad esplorare la storia di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il celebre giocattolo del leggendario Space Ranger che, nel corso degli anni, ha conquistato i cuori di migliaia e migliaia di fan.

Il video fornisce informazioni aggiuntive a proposito della trama del film poiché il viaggio sperimentale fuori dal pianeta di Buzz sembra fargli perdere 62 anni di vita, nonostante sia durato soltanto 4 minuti. Al suo ritorno, si trova di fronte a un pianeta apparentemente invaso da robot alieni e rimane coinvolto in una missione per respingere l'attacco, combattendo contro il suo acerrimo nemico Zurg, e salvare quel che resta dell'umanità.

Lightyear: un'immagine del film

Chris Evans, che presterà la voce a Buzz, a proposito della pellicola ha dichiarato: "La frase 'un sogno che diventa realtà' viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita. Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d'animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto".

Lightyear - La vera storia di Buzz è un lungometraggio diretto da Angus MacLane, regista e animatore di Pixar, che in passato a lavorato a progetti come Alla ricerca di Dory (2016) in qualità di co-regista. La pellicola sarà prodotta da Galyn Susman, già produttrice di Toy Story - Tutto un altro mondo, e debutterà nelle sale italiane il 17 giugno 2022.