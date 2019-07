Light of My Life: il trailer del nuovo film di Casey Affleck con Elisabeth Moss

E' finalmente realtà il trailer di Light of My Life, il nuovo film di Casey Affleck ambientato in uno scenario post-apocalittico.

La pellicola racconta la storia di un padre che, per salvare sua figlia da una terribile pestilenza in grado di decimare il genere femminile, è costretto a farla passare come suo figlio. Nel trailer in questione, i due personaggi si ritrovano nei boschi per cercare di nascondersi, prima di avventurarsi in quel che resta della società in uno scenario post- apocalittico. La vita dei due verrà messa a repentaglio diverse volte, con il padre costretto a difendere la figlia dagli altri essere umani, resi spietati dall'assenza di donne sul pianeta.

Scritto, diretto e interpretato da Casey Affleck, che torna alla regia a 9 anni dal suo debutto rappresentato da Joaquin Phoenix - Io sono qui!, e dopo aver risolto due cause legali in cui veniva accusato di molestie sessuali e altre forme di condotta impropria. Durante la presentazione del nuovo lavoro al Festival di Berlino, l'attore si è voluto rivolgere ai suoi fan: "Ho scritto questo film e l'ho realizzato prima che tutte quelle cose diventassero parte della mia storia. Mi auguro che le persone mantengano le loro menti aperte e siano responsabili e misurate nelle loro reazioni".

Nel nuovo film di Casey Affleck, le cui atmosfere richiamano lavori come The Road e Senza lasciare traccia, troviamo tra gli altri Elisabeth Moss, Anna Pniowsky, Tom Bower e Timoth Webber.

Light of my Life uscirà nelle sale americane il 9 agosto, mentre non c'è alcuna notizia certa sull'uscita in Italia.