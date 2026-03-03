Life Is Strange: la serie tv ha trovato le interpreti di Max e Chloe

La produzione dello show live-action in fase di sviluppo ha individuato le attrici che porteranno sul piccolo schermo i due personaggi principali.

Un'immagine di Life is strange
NOTIZIA di 03/03/2026

Dopo il successo di The Last Of Us e Fallout, un altro videogioco sta per essere trasformato in una serie tv: Life Is Strange sarà infatti adattato per il piccolo schermo in versione live-action.
La produzione, dopo una lunga ricerca, ha ora trovato le due attrici che saranno le protagoniste Chloe e Max: a interpretare i personaggi saranno Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins.

Chi saranno le protagoniste della serie live-action

Lo show basato su Life Is Strange racconterà la storia di Max, ruolo affidato a Tatum Grace Hopkins (The Queen of Versailles), una studentessa di fotografia che scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo. La giovane decide quindi di provare a salvare la vita della sua migliore amica fin dall'infanzia, Chloe, la parte affidata a Maisy Stella (My Old Ass).

Le due iniziano poi a indagare su una misteriosa scomparsa, situazione che le porta a scoprire un lato oscuro della loro città che le obbligherà a prendere una scelta impossibile che avrà una conseguenza drammatica su di loro.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il team al lavoro sullo show

A occuparsi dello sviluppo e della produzione di Life Is Strange sarà Charlie Covell, che ha già realizzato in passato show come The End of the F***ing World e Kaos.
Il filmmaker sarà coinvolto come creatore, produttore esecutivo e showrunner.

La serie Life is strange sarà prodotta da Amazon MGM Studios in collaborazione con Square Enix, Story Kitchen e la casa di produzione LuckyChap di Margot Robbie.

Life Is Strange, la migliore serie TV... che non puoi trovare in televisione Life Is Strange, la migliore serie TV... che non puoi trovare in televisione

Lo show tratto dal videogioco, che recentemente era ritornato con Double Exposure debutterà su Prime Video in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

Nick Pepper, responsabile dello sviluppo delle serie di Amazon MGM Studios, aveva dichiarato presentando il progetto: "La serie è nelle mani meravigliose di Charlie Covell che ha delineato una storia profondamente coinvolgente basata sull'iconico videogioco. Charlie, e i fantastici collaboratori di LuckyChap, Story Kitchen e Square Enix, sono il team perfetto per offrire un adattamento monumentale che conquisterà i fan più fedeli e i nuovi spettatori".