Life Is Strange: la serie tv ha trovato le interpreti di Max e Chloe

Dopo il successo di The Last Of Us e Fallout, un altro videogioco sta per essere trasformato in una serie tv: Life Is Strange sarà infatti adattato per il piccolo schermo in versione live-action.

La produzione, dopo una lunga ricerca, ha ora trovato le due attrici che saranno le protagoniste Chloe e Max: a interpretare i personaggi saranno Maisy Stella e Tatum Grace Hopkins.

Chi saranno le protagoniste della serie live-action

Lo show basato su Life Is Strange racconterà la storia di Max, ruolo affidato a Tatum Grace Hopkins (The Queen of Versailles), una studentessa di fotografia che scopre di avere il potere di riavvolgere il tempo. La giovane decide quindi di provare a salvare la vita della sua migliore amica fin dall'infanzia, Chloe, la parte affidata a Maisy Stella (My Old Ass).

Le due iniziano poi a indagare su una misteriosa scomparsa, situazione che le porta a scoprire un lato oscuro della loro città che le obbligherà a prendere una scelta impossibile che avrà una conseguenza drammatica su di loro.

Il team al lavoro sullo show

A occuparsi dello sviluppo e della produzione di Life Is Strange sarà Charlie Covell, che ha già realizzato in passato show come The End of the F***ing World e Kaos.

Il filmmaker sarà coinvolto come creatore, produttore esecutivo e showrunner.

La serie Life is strange sarà prodotta da Amazon MGM Studios in collaborazione con Square Enix, Story Kitchen e la casa di produzione LuckyChap di Margot Robbie.

Lo show tratto dal videogioco, che recentemente era ritornato con Double Exposure debutterà su Prime Video in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

Nick Pepper, responsabile dello sviluppo delle serie di Amazon MGM Studios, aveva dichiarato presentando il progetto: "La serie è nelle mani meravigliose di Charlie Covell che ha delineato una storia profondamente coinvolgente basata sull'iconico videogioco. Charlie, e i fantastici collaboratori di LuckyChap, Story Kitchen e Square Enix, sono il team perfetto per offrire un adattamento monumentale che conquisterà i fan più fedeli e i nuovi spettatori".