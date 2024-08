Life Is Strange: Double Exposure, nuove anticipazioni sul ritorno di Max Caulfield

Grazie al sito Multiplayer.it è possibile scoprire in anteprima qualche dettaglio sul videogioco Life Is Strange: Double Exposure.

Life Is Strange: Double Exposure sarà in vendita dal 29 ottobre e, nell'attesa, Multiplayer.it ha rivelato nuove anticipazioni sul nuovo capitolo del gioco dedicato alla storia di Max Caulfield.

Nel gioco - che sarà disponibile per PC, XBox e Ps5 - la giovane non è riuscita a trovare un luogo che considera casa, venendo però coinvolta dall'Università Caledon del Vermont come mentore degli studenti e ritrovandosi, inaspettatamente, alle prese con un omicidio da risolvere.

I nuovi dettagli in anteprima

Alla Gamescom di Colonia i colleghi di Multiplayer hanno potuto provare per circa 30 minuti Life Is Strange: Double Exposure e parlare con il director del progetto, Jonathan Stauder, e la sceneggiatrice Aysha U. Farah.

Nel gioco sarà possibile vedere Max alle prese con i propri poteri per poter indagare sull'omicidio di una sua amica, Safi. Nel prologo ci saranno varie scelte che permetteranno di regolare gli eventi della campagna in base al finale ottenuto al termine del capitolo precedente.

Il videogame, in ogni caso, proporrà una storia completamente nuova, per poter soddisfare anche chi si avvicina per la prima volta al progetto.

In Double Exposure ci sarà inoltre un nuovo personaggio, Moses, amico di Max e sospettato del crimine. Il giovane astrofisico ha nascosto la macchina fotografica della vittima in un momento in cui non era particolarmente lucido e Max dovrà recuperare la prova prima della polizia.

La narrazione seguirà i canoni della serie e ci saranno conseguenze dirette legate alle scelte compiute durante i dialoghi, un po' in stile Telltale.

Gli enigmi saranno un po' più elaborati rispetto al passato e i giocatori dovranno analizzare maggiormente gli elementi presenti nelle stanze per trovare gli strumenti necessari a progredire con il racconto, dovendo quindi saltare da una linea temporale all'altra.

Max ha poi almeno un nuovo potere, chiamato Shift, che permette di trasferire gli oggetti da una realtà all'altra.

Per scoprire tutti i dettagli potete visitare il sito di Multiplayer.it.