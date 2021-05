I Licaoni lanciano il crowdfunding per realizzare l'horror Twinky Doo's Magic World

I Licaoni lanciano un crowdfunding per finanziare la realizzazione del lungometraggio horror Twinky Doo's Magic World, pluripremiato corto ambientato in un universo post-apocalittico che sarà anche il primo film italiano distribuito tramite NFT.

Per la prima volta in Italia - e tra i primi al mondo - i Licaoni Digital Studio rilascerà un film anche sotto forma di NFT sull'esempio di quanto fatto di recente da Kevin Smith negli USA.

I Non Fungible Token sono una tecnologia basata su blockchain - la stessa dei Bitcoin e altre criptovalute - ed è il modo in cui è possibile rendere uniche le copie digitali. Ogni file digitale, di qualsiasi tipo, grazie a questa tecnologia viene associato in modo univoco a un Token, un certificato digitale - non contraffabile - che ne attesta il numero e la proprietà. Tramite questo meccanismo si può dare finalmente valore al lavoro degli artisti digitali.

I Licaoni Digital Studio, società cinematografica livornese, già nel 2005 aveva sperimentato nuove vie di promozione delle proprie opere divulgando online un lungometraggio: Kiss me Lorena, primo film italiano a essere distribuito sul web. Dopo anni di produzioni web, i Licaoni tornano alla produzione cinematografica con Twinky Doo's Magic World, un film a lungo inseguito.

Twinky Doo è un horror psicologico: quattro rapinatori e un ostaggio asserragliati nel magazzino di un parco di divertimento sprofonderanno in un incubo e saranno costretti a far fronte ai fantasmi della loro infanzia. Lo studio aveva prodotto nel 2017 un cortometraggio proof-of-concept per dimostrare la bontà del progetto, bontà confermata dai premi internazionali conseguiti - Berlino, Tokyo, Copenaghen, fino alla selezione al prestigioso Canneseries di Cannes. Non trovando però una casa di produzione, Francesca Detti e Alessandro Izzo - soci fondatori e autori della storia - hanno deciso di produrre il film in autonomia.

Dopo aver vinto due bandi pubblici, i due autori hanno lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Eppela per completare la cifra necessaria per realizzare il loro horror: www.eppela.com/twinkydoomovie.

L'intuizione è di affiancare alle ricompense tradizionali - film in blu-ray, magliette etc. - anche copie numerate del film e di alcuni artwork in edizione limitata. Come perks della campagna verranno rilasciate solo 50 copie certificate del film in digitale e 150 copie degli artwork di Arjuna Susini, illustratore di fama internazionale che ha partecipato alla pre-visualizzazione della storia.