Morto il papà di Libero De Rienzo, storico giornalista di Chi l'ha visto?

Fiore De Rienzo ha lavorato per anni alla trasmissione investigativa trasmessa su Rai 3.

È scomparso all'età di 65 anni a Roma il giornalista Fiore De Rienzo, padre dell'attore Libero De Rienzo, scomparso nel 2021 a soli 44 anni, a causa di un'overdose.

Fiore De Rienzo è stato per anni un inviato della trasmissione Chi l'ha visto? e in passato anche di Telefono Giallo. Molto attivo nell'ambito del giornalismo d'inchiesta e investigativo, De Rienzo si occupò in prima persona del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

La notizia della scomparsa di Fiore De Rienzo

A comunicare la morte del giornalista è stato il fratello Gigi in un comunicato sui social:"Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Domani dalle 13.00 alle 17.00 sarà possibile dargli l'ultimo saluto presso la camera ardente dell'Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma".

Il messaggio si conclude con l'informazione riguardo la cerimonia funebre:"I funerali si terranno a Paternopoli giovedì 30 gennaio prossimo alle 15.00 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione".

Le origini di Fiore De Rienzo e il cordoglio di Federica Sciarelli

Da anni ormai trapiantato a Roma per ragioni lavorative, Fiore De Rienzo era rimasto molto legato alla propria terra, l'Irpinia, e proprio lì tornerà per la sepoltura a Paternopoli, dove giacciono anche il figlio Libero, la madre e gli altri familiari.

Libero De Rienzo: morto l'attore di Fortapasc, aveva 44 anni

La conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli e la redazione hanno ricordato il collega:"Profondo cordoglio per la scomparsa dell'amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia".

Libero De Rienzo era figlio di Fiore e di Nunzia Rondinella, scomparsa quando l'attore aveva soltanto due anni. Conosciuto in tutto l'ambiente con il soprannome Picchio, De Rienzo recitò in film come Santa Maradona e Fortàpasc.