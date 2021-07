Libero De Rienzo, i funerali oggi a Paternopoli: "Non saranno privati"

I funerali di Libero De Rienzo si terranno oggi alle ore 15 a Paternopoli: la famiglia ha deciso che l'ultimo saluto all'attore napoletano non sarà in forma privata

I funerali di Libero De Rienzo non saranno in forma privata: le esequie si terranno oggi alle 15:00 a Paternopoli, in provincia di Avellino. L'attore e regista napoletano è morto a Roma il 16 luglio 2021 in circostanze ancora da chiarire.

Libero De Rienzo in una scena del film Fortapàsc

La famiglia di Libero De Rienzo ha deciso che l'ultimo saluto a 'Picchio' - così era chiamato dagli amici - sarà pubblico, le esequie infatti saranno aperte a tutti e non si terranno in forma privata. A comunicarlo è stato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia che in una nota ha scritto "I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare nel cuore della gente"

Le esequie saranno celebrate oggi, 22 luglio alle 15:00, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli, il comune della provincia di Avellino di cui sono originari i genitori di Libero. Il padre di Libero De Rienzo, Fiore De Rienzo, è un attore e giornalista del programma tv Chi l'ha visto? ed è stato aiuto regista di Citto Maselli.

Le circostanze della morte di Libero De Rienzo sono ancora da chiarire. L'esame autoptico non è riuscito a sciogliere i dubbi su cosa ha portato alla morte il 44enne. Ora si aspetta l'esito degli esami tossicologici disposti dalla Procura di Roma che saranno disponibili entro quindici giorni. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato in attesa di avere il quadro completo di quello che è successo nelle ultime ore della vita di Libero.