Chi è Fiore De Rienzo, il padre di Libero De Rienzo

Fiore De Rienzo, ex attore e giornalista della RAI, celebre per Chi l'ha visto? è il padre di Libero De Rienzo, l'attore italiano venuto a mancare a soli 44 anni a causa di un infarto. De Rienzo, protagonista di Santa Maradona e Smetto quanto voglio, lascia una moglie e due figli piccoli.

Smetto quando voglio - Ad honorem: Libero De Rienzo in una scena del film

Per quanto riguarda i genitori di Libero, molti conoscono suo padre, Fiore De Rienzo, giornalista ed ex attore italiano. È stato proprio lui a spingere Libero verso il mondo della recitazione.

Nel corso della sua vita, Fiore De Rienzo ha lavorato dietro le quinte de La vita in diretta, ma è soprattutto con Federica Sciarelli che ha portato avanti la collaborazione più duratura. Chi segue Chi l'ha visto?, infatti, lo conosce per il suo lavoro nel programma che da oltre trent'anni si occupa di cercare le persone scomparse. Ha seguito con molta attenzione il caso di Emanuela Orlandi e proprio sua fu l'intervista del 2006 ad Antonio Mancini, un pentito della Banda della Magliana che all'epoca sostenne di aver riconosciuto, in una telefonata rintracciata, la voce di un sicario al servizio di Enrico De Pedis, tale Rufetto. In precedenza, De Rienzo aveva intervistato anche il vigile urbano Alfredo Sambuco, il quale sostenne di aver visto Emanuela Orlandi intrattenersi di fronte a Palazzo Madama, dove lui era in servizio, con un uomo di circa 35 anni. Tutte cose che ha poi smentito dopo il 2000, ammettendo di aver fatto quelle dichiarazioni solo per dare qualche speranza ai genitori di Emanuela. Dal punto di vista cinematografico, invece, Fiore De Rienzo è stato aiuto regista di Citto Maselli (Gli sbandati, Storia d'amore).

La morte di Libero De Rienzo, avvenuta quando l'attore aveva solo 44 anni, ha sconvolto il mondo del cinema italiano. Protagonista di numerosi film rimasti nel cuore della gente, come Santa Maradona e Smetto quando voglio, De Rienzo è stato ritrovato senza vita nella sua casa. Non appena la notizia è emersa sul web, sempre più attori e registi hanno rivolto un saluto pieno di dolore ed incredulità al loro amico e collega. Libero De Rienzo lascia sua moglie, la costumista Marcella Mosca, ed i loro bambini, di due e sei anni.