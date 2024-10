Liam Payne: le autorità confermano la causa della morte del cantante

Le autorità di Buenos Aires hanno rilasciato i primi dettagli della causa della morte di Liam Payne, l'ex membro dei One Direction che ha perso la vita nella giornata di ieri cadendo dal balcone del suo hotel in Argentina.

Secondo quanto rivelato dal medico legale, e come era stato anticipato dalla testimonianza di uno dei soccorritori, il cantante ha perso la vita a causa dell'impatto con il terreno.

Le cause della morte

Liam Payne ha perso la vita per colpa dei numerosi traumi e per un'emorragia interna ed esterna, quadro clinico legato alla sua caduta dal terzo piano dell'hotel.

Le autorità hanno sostenuto che seguiranno il protocollo e indagheranno su quanto accaduto, anche se sembra non ci siano dubbi riguardanti il fatto che fosse da solo nella propria stanza quando è caduto dal terzo piano. L'ufficio della procura ha aggiunto inoltre che l'artista stava avendo delle conseguenze a causa dell'uso di sostanze stupefacenti. In base alla posizione del corpo dopo la caduta e alle ferite, si pensa che Payne non abbia provato a proteggersi dall'impatto e potrebbe essere stato in uno stato di semi incoscienza o totalmente privo di sensi.

Liam Payne, ex membro dei One Direction, è morto a 31 anni

Le indagini sul decesso di Liam Payne

La polizia ha trovato delle sostanze stupefacenti nella stanza dell'hotel e i resti di alcune bevande alcoliche, oltre a confermare che Liam avrebbe distrutto degli oggetti e dei mobili.

Cinque testimoni, che avevano interagito con l'artista, hanno parlato della situazione di Liam Payne qualche minuto prima del suo decesso alle autorità e la polizia potrebbe indagare sull'eventuale coinvolgimento di altre persone che avrebbero contribuito allo stato di alterazione in cui si trovava al momento della caduta.

Una telefonata fatta dallo staff dell'hotel al pronto intervento conferma che Payne si stava comportando in modo confuso e violento prima della sua morte, chiedendo assistenza per un cliente in preda agli effetti della droga e dell'alcol che stava distruggendo la sua stanza, sottolineando che erano inoltre preoccupati per la sua incolumità.