Chi era Natasha Richardson, prima moglie di Liam Neeson finita in tendenza per la storia con Pamela Anderson

Pamela Anderson e Liam Neeson sarebbero davvero una coppia e la scintilla sarebbe scoccata durante le riprese del remake di Una pallottola spuntata. Nel frattempo, online è aumentata la curiosità intorno a Natasha Richardson.

L'attrice, scomparsa nel 2009, era la prima moglie di Neeson e proprio la frase 'Liam Neeson prima moglie' è diventata un vero e proprio trend sui motori di ricerca.

Il matrimonio tra Liam Neeson e Natasha Richardson

La nuova possibile relazione romantica di Liam Neeson ha riportato a galla la toccante storia d'amore dell'attore con la defunta Natasha Richardson, con la quale fu sposato per quindici anni prima della sua prematura morte. Figlia di Vanessa Redgrave e Tony Richardson, Natasha Richardson recitò a teatro prima di debuttare sullo schermo nel film del padre, I seicento di Balaklava.

Liam Neeson e Natasha Richardson si incontrarono per la prima volta nel 1993 mentre erano due giovani attori impegnati nella produzione di Anna Christie a Broadway. La chimica sul palco si trasformò in un matrimonio sancito nel luglio 1994.

Natasha Richardson in una scena de La contessa bianca

Molto riservato sulla sua vita privata, Liam Neeson raccontò ogni tanto alcuni aneddoti sul suo matrimonio con Richardson, come quello su James Bond: "So che stavano valutando vari attori, e a quanto pare ero tra questi. Tuttavia, la mia cara e defunta moglie mi disse: 'Amore, se ti offrono il ruolo di James Bond e decidi di accettarlo, non mi sposerai'". La coppia ebbe due figli, Michéal nel 1995 e Daniel nel 1996. Natasha Richardson è morta tragicamente nel 2009 in seguito ad un trauma cranico per un incidente sugli sci.

La nuova storia d'amore con Pamela Anderson

A distanza di sedici anni dalla morte di Richardson, Liam Neeson sarebbe impegnato in una nuova relazione con la co-star in Una pallottola spuntata, Pamela Anderson.

Secondo quanto riporta People, la relazione è agli inizi ma i due 'si piacciono molto'. Pamela Anderson e Liam Neeson hanno ereditato i ruoli da protagonisti nel franchise dagli storici interpreti della saga, Priscilla Presley e Leslie Nielsen.