Liam Neeson pensa al suo ritiro dai film action: "A un certo punto bisogna fermarsi"

Liam Neeson ha svelato che sta pensando al suo ritiro dal mondo dello spettacolo, pur essendo ancora impegnato in numerosi progetti.

L'attore è famoso inoltre per i progetti action e per preferire non fare uso di controfigure, situazione che però sta iniziando a diventare molto complicata.

Gli impegni di Neeson nei film action

Intervistato da People, Liam Neeson ha sottolineato: "Ho 72 anni, bisogna fermarsi a un certo punto".

Liam Neeson in un recente film

A sostituirlo nelle sequenze più difficili e che richiedono un impegno particolarmente eccessivo dal punto di vista fisico, è Mark Vanselow. L'attore ha spiegato: "Non puoi ingannare gli spettatori. Non voglio che Mark debba interpretare le mie scene di lotta al posto mio".

Neeson ha quindi spiegato quando potrebbe smettere di girare film d'azione: "Forse alla fine del prossimo anno. Penso che sia il momento giusto".

Liam Neeson oltre l'azione: dall'action al dramma

I prossimi progetti dell'attore

A novembre la star del cinema sarà protagonista nelle sale con Absolution, in arrivo l'1 novembre nei cinema americani, con la parte di un gangster che cerca di riallacciare i rapporti con i suoi figli e risolvere gli errori del passato. Liam ha inoltre concluso le riprese del remake della commedia La pallottola spuntata.

Prossimamente l'attore dovrebbe essere uno dei protagonisti di The Mongoose, prodotto per Prime Video, in cui avrà la parte di Ryan "Fang" Flanagan, un eroe di guerra che, accusato di un crimine che non ha commesso, diventa protagonista di uno spettacolare inseguimento in auto con la polizia, aiutato da alcuni ex colleghi, membri delle Forze Speciali, e sotto gli occhi del pubblico. Alla regia è impegnato proprio Vanselow.