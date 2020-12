Liam Neeson: la sua sorpresa agli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne

Durante le riprese del suo ultimo film Liam Neeson si è ritagliato del tempo per sorprendere gli operatori del reparto Covid di un ospedale di Melbourne. L'attore ha entusiasmato il pubblico con esibizioni in film come Taken e Honest Thief e la sua carriera non sembra mostrare alcun segno di rallentamento; nonostante questo Neeson ha comunque deciso di fare una pausa ed inviare un messaggio di gratitudine ai lavoratori che in questo momento stanno combattendo contro il virus.

Durante le riprese del suo nuovo film, Blacklight, Neeson ha deciso di inviare fiori e un biglietto di incoraggiamento ai professionisti che lavorano al Royal Melbourne Hospital. Un lavoratore in prima linea ha condiviso le foto del regalo a sorpresa sulla pagina Twitter della struttura:

La cosa più sorprendente è che l'attore irlandese si è preso il tempo per scoprire quale sezione dell'ospedale era stata designata come unità COVID-19. Sebbene tutti abbiano sentito l'impatto della pandemia quest'anno, non si può negare che medici, infermieri e altri operatori sanitari abbiano affrontato sfide e pericoli senza precedenti. I dipendenti della Acute Medical Unit del Royal Melbourne Hospital hanno espresso la loro commozione quando sono stati intervistati in seguito al gesto di Liam.

Il nuovo film dell'attore, Blacklight, è un thriller d'azione diretto da Mark Williams. Il governo australiano ha fatto di tutto per trasferire molte produzioni cinematografiche oltreoceano quest'anno e Blacklight sembra essere uno dei primi film in assoluto ad essere un prodotto di questo sforzo.