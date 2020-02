Liam Neeson sarà un killer letale in Memory, il nuovo film di Martin Campbell

Liam Neeson sarà il protagonista di Memory, nuovo film del regista Martin Campbell, noto per aver girato due tra i miglior film della saga di 007: Goldeneye e Casino Royale. Il progetto, attualmente in fase di pre-produzione verrà presentato dalla STX International all'European Film Market del Festival di Berlino in concomitanza con il festival che si svolge a partire da oggi.

In Memory, Liam Neeson vestirà i panni di un assassino esperto ma che diventa un bersaglio quando si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale. A complicare ulteriormente le cose è l'FBI che gli sta alle calcagna da tempo, perciò dovrà fare appello alle sue eccezionali capacità per essere sempre un passo avanti rispetto a loro.

Liam Neeson oltre l'azione: dall'action al dramma

La sceneggiatura è stata scritta da Dario Scardapane, autore dei copioni The Bridge e The Punisher per Netflix ed è di fatto un remake di un film olandese dal titolo The Memory of a Killer. Le riprese si terranno in Gran Bretagna e sarà la STX a distribuirlo in tutto il mondo. "Memory è una sceneggiatura eccezionale e di alto livello, e non potremmo essere più entusiasti di avere Liam come protagonista". Così ha detto John Friedberg, presidente di STX International su Variety. "Martin (Campbell ndr.) è un vero esperto nel potenziare questo genere e farà una versione esplosiva di questa storia avvincente e da cardiopalma".