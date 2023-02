Liam Neeson ha rifiutato il ruolo di James Bond su richiesta della moglie: "Se lo interpreti non ci sposeremo"

In una recente intervista Liam Neeson ha rivelato che negli anni '90 la produttrice Barbara Broccoli lo ha contattato più volte chiedendogli di indossare i panni dell'iconico James Bond. Una sola ragione ha tenuto sempre l'attore lontano dal ruolo: sua moglie Natasha Richardson.

Memory: Liam Neeson in una sequenza

"Conosco la famiglia Broccoli abbastanza bene", ha rivelato Liam Neeson durante una recente intervista con Rolling Stone. L'attore ha aggiunto: "Schindler's List era uscito da poco e Barbara [Broccoli] mi aveva chiamato un paio di volte per chiedermi se fossi interessato [al ruolo di James Bond], e io le ho confermato l'interesse. Poi la mia adorabile moglie [Natasha Richardson] mi ha detto, mentre stavamo girando Nell in Carolina, 'Liam, voglio dirti una cosa: se interpreti James Bond non ci sposeremo'".

Secondo l'attore l'ultimatum della moglie è stato ispirato più dallo stile di vita amoroso del personaggio che non da tutto il resto. Fortunatamente Neeson ha comunque avuto modo di mettersi in gioco con film sulla stessa lunghezza d'onda, rinunciando a uno dei ruoli cinematografici più celebri della storia per amore. Vi ricordiamo che al momento Liam ha confermato anche di non essere interessato a tornare nell'universo di Star Wars.