Star Wars, Liam Neeson: "Ci sono troppi spinoff"

Liam Neeson ha ripreso il ruolo di Qui-Gon Jinn in occasione della serie Obi-Wan Kenobi, ma l'attore non è interessato alla realizzazione di uno spinoff totalmente dedicato al suo personaggio.

La star, durante un'apparizione alla trasmissione Watch What Happens Live!, ha parlato nuovamente della saga stellare creata da George Lucas, con cui ha collaborato alla realizzazione della trilogia prequel.

Rispondendo a una domanda sul suo potenziale interessamento nei confronti di uno spinoff, Liam Neeson ha spiegato: "No, non lo sono. Ci sono così tanti spinoff di Star Wars. Secondo me stanno diluendo tutto e, in un modo strano, sono stati tolti il mistero e la magia".

Prima del breve cameo compiuto in Obi-Wan Kenobi, l'attore aveva dichiarato che sarebbe tornato sugli schermi nei panni del cavaliere jedi, personaggio morto al termine di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, solo se si trattasse di un film: "Sono un po' snob quando si tratta di televisone, devo ammetterlo. Mi piace semplicemente il grande schermo, sapete? Per quanto riguarda Qui-Gon, non riesco a credere che siano passati 24 anni da quando abbiamo girato La Minaccia Fantasma, non riesco semplicemente a credere che sia trascorso il tempo. Girare quel film a Londra era stata un'esperienza incredibile".

Obi-Wan Kenobi: quale sarà il futuro della serie?

Per ora Disney+ non ha ancora annunciato se Obi-Wan Kenobi, la serie con star Ewan McGregor, ritornerà sugli schermi con una seconda stagione. L'interprete del cavaliere jedi e Hayden Christensen, che ha ripreso la parte di Darth Vader/Anakin Skywalker, hanno più volte espresso un potenziale interessamento a realizzare la seconda stagione, tuttavia la Lucasfilm non ha chiarito in modo definitivo la situazione dello show.