Liam Neeson sarà il protagonista dell'action movie Mongoose

Liam Neeson sarà nuovamente protagonista di un action movie in occasione del thriller Mongoose, progetto di cui Amazon Prime Video ha acquistato i diritti per la distribuzione in numerosi territori.

L'accordo, stretto al mercato del Festival di Cannes, sembra si aggiri intorno a 20 milioni di dollari.

I dettagli del progetto

In Mongoose l'attore Liam Neeson avrà il ruolo di Ryan "Fang" Flanagan, un eroe di guerra che viene accusato di un crimine che non ha commesso e, non avendo nulla da perdere, porta la polizia a compiere un inseguimento trasmesso in diretta televisiva. Ryan viene aiutato dai suoi ex colleghi delle Forze Speciali mentre il pubblico, sempre più affascinato, fa il tifo per lui sperando riesca a fuggire.

Liam Neeson sarà la star del film

Alla regia sarà impegnato Mark Vanselow, un esperto stuntman, che ha conquistato in carriera anche delle nomination ai SAG Award per il lavoro compiuto nei film Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Le riprese si svolgeranno a partire dal gennaio 2025 in Australia e la produzione è curata da Code Entertainment, con cui Neeson ha già collaborato in occasione dei film di Ice Road.

Nel cast ci sono anche Jermaine Fowler, Kevin Nealon, Danielle Alonzo, Talia Balsam, Winsome Brown, e Lori Tan Chinn.