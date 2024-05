Hotel Teheran, Liam Neeson guida il cast del nuovo thriller

Il candidato all'Oscar Liam Neeson è pronto ad aggiungere un altro thriller al suo già ricco curriculum, recitando in Hotel Teheran di Guy Moshe, al fianco della star di Shazam! Zachary Levi. Neeson parteciperà anche alla produzione del film e la produzione dovrebbe avere inizio più avanti nel corso dell'estate.

Guy Moshe si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Mark Bacci, partendo dall'idea originale di Bazzel Baez, un ex ufficiale del team di operazioni speciali dell'intelligence della CIA. Liam Neeson è uno dei volti più popolari del cinema d'azione e dei thriller a livello internazionale ed è pronto a tornare sul set per una nuova avventura.

Una sequenza del film Chloe con David (Liam Neeson)

In azione

Guy Moshe ha parlato in questi termini del coinvolgimento di Neeson nel progetto:"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Liam Neeson in Hotel Teheran. È un vero attore e un'icona nel nostro settore. Il personaggio che interpreta, Larry, è complesso, irriverente e ispirato a persone reali. So che i suoi fan in tutto il mondo saranno entusiasti di vederlo in questo ruolo distintivo e non vedo l'ora di essere lì per immortalarlo".

Vincitore della Coppa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia per la miglior interpretazione maschile in Michael Collins, Liam Neeson è stato candidato al premio Oscar nel 1994 per la sua performance in Schindler's List - La lista di Schindler nei panni del protagonista, Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che salvò mille ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, ha ricevuto diverse nomination ai Golden Globe, ai BAFTA e ai Tony Award. Famoso per la saga action cinematografica Taken, in cui interpreta l'agente Bryan Mills, Neeson si è distinto nel corso della propria carriera per il suo eclettismo, spaziando dalla commedia al dramma, dall'action al thriller. Nel 2023, ha recitato al fianco di Maya Hawke nel film Wildcat, diretto da Ethan Hawke e basato sui racconti di Flannery O'Connor, impegnata nel tentativo di scrivere il suo primo romanzo.