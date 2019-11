Liam Cunningham sostiene le Sardine e manda a quel paese il fan di Salvini

Liam Cunningham ha condiviso su Twitter un video delle Sardine che hanno manifestato a Modena, sotto la pioggia, unendosi idealmente al Bella Ciao intonato dai numerosi manifestanti, e quando tra i commenti gli è arrivata una critica da un simpatizzante di Matteo Salvini, l'attore non ha esitato a mandarlo a quel paese senza troppi giri di parole.

"Bella ciao ciao ciao!!!" così Liam Cunningham ha voluto dare il suo sostegno al movimento delle Sardine, condividendo sul suo profilo Twitter il video di una delle tante manifestazioni che nelle ultime settimane affollano le piazze per contrastare la politica di Matteo Salvini.

Tra i tanti commenti di sostegno ricevuti dall'interprete di Ser Davos de Il Trono di Spade, non solo dai follower italiani, ma anche anche da altre parti del mondo, spicca quello contrario di un simpatizzante dell'ex Ministro dell'Interno che lo ha invitato a "farsi gli affari propri" perché "in Italia non ci sono fascisti, ma un sacco di comunisti che disprezzano gli altri partiti e li considerano non democratici. La maggioranza degli italiani ha scelto i partiti di destra in questo momento, questa è democrazia" La risposta di Cunningham non si è fatta attendere e al contestatore ha detto "Tu retwitti Salvini. Vaffa...!"

Il commento a Liam Cunningham è stato cancellato, ma è rimasta la risposta dell'attore.

You retweet Salvini. Go fuck yourself. — liam cunningham (@liamcunningham1) November 23, 2019

Dopo Bologna e Modena, sono previste numerose manifestazioni delle Sardine a Parma lunedì 25 novembre, a Napoli, Firenze e Ferrara sabato 30 novembre. Quindi a Milano e Avellino domenica 1° dicembre, mentre a Roma è stata ufficializzata la data del 14 dicembre.

