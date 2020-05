Lezioni di piano: stasera su Cielo il film Premio Oscar di Jane Campion

Va in onda stasera su Cielo, alle 21:20, il film Premio Oscar Lezioni di piano, diretto nel 1993 da Jane Campion, con Holly Hunter, Harvey Keitel e Anna Paquin.

Nuova Zelanda, metà Ottocento. Ada McGrath (Holly Hunter), una giovane donna che rifiuta di parlare da quando era bambina, viene mandata dal padre in Nuova Zelanda con la figlioletta illeggittima Flora (Anna Paquin), per raggiungere un marito che non ha mai conosciuto.

Anna Paquin con l'Oscar ricevuto per Lezioni di Piano (1994)

Lezioni di piano è stato premiato con la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1993. L'anno successivo ha vinto tre Premi Oscar - migliore attrice (Holly Hunter), migliore attrice non protagonista (Anna Paquin) e migliore sceneggiatura originale (Jane Campion) - diventando il film australiano con più statuette nella storia del premio, superato solo nel 2016 da Mad Max: Fury Road.

É stato Michael Nyman a comporre la colonna sonora, ed è stata realmente Holly Hunter a suonare al piano i brani che gli spettatori ascoltano nel corso del film.