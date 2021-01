Lezioni di persiano, clip esclusiva del film del regista Vadim Perelman

Lezioni di persiano, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è la nuova pellicola del regista ucraino Vadim Perelman. Il lungometraggio è ambientato in un campo di concentramento e racconta la storia di un uomo che per sopravvivere si finge persiano. Il film sarà disponibile dal 14 al 17 gennaio in prima visione assoluta sulla piattaforma streaming #Iorestoinsala.

Nella video clip che potete vedere sopra due soldati nazisti, un uomo e una donna, si chiedono come mai l'ufficiale nazista Koch a ogni fine turno vuole che gli portino 'il finto persiano' anche perché l'ufficiale "Kock non ha un debole per nessuno".

Nel 1942, nella Francia occupata dai nazisti, Gilles viene arrestato insieme ad altri ebrei e, con essi, trasferito in un campo di concentramento in Germania. Giunto in quel luogo dell'orrore, riesce a salvare la propria vita giurando ai tedeschi di essere un persiano, e non un ebreo. Creduto dai suoi aguzzini, viene però incaricato di insegnare la lingua farsi a Koch, il direttore del campo, il quale desidera di aprire un ristorante in Iran al termine della guerra.Così, Gilles dovrà ancora una volta ricorrere alla propria genialità per andare avanti, inventando continuamente un improbabile vocabolario persiano e impartendolo all'ufficiale nazista, il quale ricambia con stima l'improvvisato impegno del prigioniero. La particolare relazione tra i due, però, non lascia indifferenti i commilitoni di Koch e gli altri detenuti, che si chiedono il perché di alcuni favoritismi verso Gilles. Ma anche nel tedesco, un po' alla volta, si insinua il sospetto che quel persiano non sia in realtà chi dice di essere

Lezioni di persiano è diretto dal regista Vadim Perelman, il cast è composto da Lars Eidinger, Leonie Benesch, David Schütter, Jonas Nay, Nahuel Pérez Biscayart. La sceneggiatura è di Ilya Tsofin.

Il film è un omaggio agli invisibili prigionieri dei terribili campi di concentramento e sterminio, deportati e trucidati negli anni dell'Olocausto. Per creare le sue parole, Gilles utilizza i nomi di molti di essi. Così, tentando di salvare sé stesso, egli rende eterni coloro che altrimenti sarebbero caduti nell'oblio di una tragedia collettiva.

Lezioni di persiano è stato presentato alla Berlinale 2020 e sarà distribuito da Academy Two. In attesa della riapertura delle sale il film sarà disponibile nel catalogo della piattaforma #Iorestoinsala dove si potrà vedere dal 14 al 17 gennaio.