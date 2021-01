Lezioni di persiano dal 14 al 17 gennaio in esclusiva su #IoRestoInSala

In prima visione assoluta Lezioni di persiano, il film di Vadim Perelman dal 14 al 17 gennaio in esclusiva su #IoRestoInSala.

Lezioni di persiano di Vadim Perelman, presentato all'ultimo Festival di Berlino e distribuito in Italia da Academy Two, arriva in prima visione assoluta sulla piattaforma #IorestoinSALA.

Lezioni di Persiano: Lars Eidinger insieme a Nahuel Pérez Biscayart in una scena

Diretto dal regista ucraino candidato all'Oscar per La casa di sabbia e nebbia, Vadim Perelman, il film con Lars Eidinger e Nahuel Pérez Biscayart sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma #iorestoinSALA dal 14 al 17 gennaio. Due sono i temi fondamentali del film: l'importanza della comunicazione attraverso il linguaggio e il valore della memoria.

Siamo nella Francia occupata nel 1942. Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) viene arrestato da soldati delle SS insieme ad altri ebrei e trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie di non essere ebreo, ma persiano. Questa bugia lo salva temporaneamente, ma lo trascina in una missione che potrebbe costargli la vita: insegnare la lingua farsi a Koch, l'ufficiale responsabile delle cucine del campo (Lars Eidinger), che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita. Gilles riesce a sopravvivere grazie ad un trucco ingegnoso: inventa ogni giorno parole immaginarie basandosi sui nomi degli altri prigionieri del campo.

Il film sarà introdotto da Giorgio Viaro il 14 gennaio alle 20.30 e sarà disponibile solo sulla piattaforma #iorestoinSALA fino al 17 gennaio.