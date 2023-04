Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, su Netflix in streaming da oggi

Lewis Capaldi arriva su Netflix con il documentario How I'm Feeling Now che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile in streaming da oggi 5 aprile 2023.

Lewis Capaldi arriva su Netflix con il documentario How I'm Feeling Now che racconta la sua vita e il suo secondo album, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 5 aprile 2023.

In questo documentario musicale rivelatore, il premiato studio Pulse Films collabora con Lewis Capaldi, artista dalla fama folgorante in un momento cruciale della sua carriera. Al centro del film c'è la storia di un giovane musicista che ritorna alle proprie radici dopo aver riscosso un successo globale impensabile e tenta di riavvicinarsi alla sua vecchia vita con i familiari e gli amici che si era lasciato alle spalle.

Lewis Capaldi ha annunciato l'accordo con la piattaforma di streaming con un esilarante video in cui si cala nei panni dei protagonisti di alcune delle serie più conosciute di Netflix come La casa di carta, Mercoledì, Squid Game e persino Bridgerton.

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now, della durata di 90 minuti, viene descritto come un ritratto intimo dell'artista, di cui si raccontano speranze, paure, e le difficoltà affrontate nel cercare un equilibrio tra la normalità e la fama.