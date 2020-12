Letitia Wright cancella i suoi account Twitter e Instagram dopo gli attacchi subiti online

Letitia Wright ha deciso di cancellare i suoi account sui social media dopo le polemiche causate da un video anti-vax che aveva condiviso online.

La star di Black Panther ha disattivato le sue pagine Twitter e Instagram alcuni giorni fa dopo i tanti attacchi a cui aveva risposto.

L'attrice Letitia Wright aveva pubblicato un filmato tratto dalla trasmissione On The Table in cui la conduttrice Tomi Arayomi esprimeva le sue perplessità riguardanti il vaccino che nelle prossime settimane dovrebbe essere somministrato per diminuire ed evitare i contagi da COVID-19 nel Regno Unito.

La giovane star, recentemente protagonista di Small Axe diretto da Steve McQueen, aveva risposto alle critiche apparse su Twitter sostenendo che si deve avere la libertà di pensare in modo indipendente, andando anche contro le opinioni più popolari.

Letitia aveva poi aggiunto: "La mia intenzione non era di ferire qualcuno, la mia unica intenzione pubblicando il video era dare spazio alle mie preoccupazioni riguardanti ciò che contiene il vaccino e quello che stiamo mettendo nei nostri corpi. Niente oltre questo".

La giovane protagonista di Black Panther ha però deciso in un secondo momento di cancellare i propri account, preferendo non interagire o leggere i messaggi di chi l'attaccava per la sua posizione.