Let Them All Talk: HBO Max si aggiudica il film di Steven Soderbergh con Meryl Streep!

Let Them All Talk, il nuovo film diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep, verrà distribuito da HBO Max.

La nuova piattaforma di streaming si è aggiudicata i diritti dell'atteso progetto, le cui riprese sono già in corso nella città di New York.

Al centro del film Let Them all Talk c'è un'acclamata scrittrice (Meryl Streep) che intraprende un viaggio con alcuni vecchie amiche per divertirsi e rimarginare delle vecchie ferite. Suo nipote (Lucas Hedges) si ritrova coinvolto nel progetto dl gruppo di donne e inizia una storia d'ammore con una giovane (Gemma Chan), che lavora come agente in campo letterario.

La regia è di Steven Soderbergh e nel cast ci sono anche Candice Bergen e Dianne West. Nel team della produzione ci saranno inoltre Gregory Jacobs, Ken Meyer e Joseph Malloch.

Il filmmaker e l'attrice premio Oscar hanno già collaborato in occasione di The Laundromat, uno dei titoli che verranno presentati in anteprima mondiale a Venezia 2019.