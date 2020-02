L'esorcista: in arrivo un nuovo sequel del cult horror?

L'esorcista potrebbe tornare sugli schermi cinematografici con un nuovo film che faccia proseguire il franchise horror dopo aver dato vita anche a serie tv, spettacoli teatrali e un gioco in realtà virtuale.

Il progetto, secondo alcune fonti vicine alla produzione, sarebbe quello di rendere protagonista la nipote Regan, il personaggio interpretato da Linda Blair. Nonostante il potenziale lungometraggio sia solo in fase di sviluppo, sembra probabile che la giovane si ritrovi alle prese con una possessione demoniaca. Non è nemmeno da escludere che sia la stessa entità malvagia presente in L'esorcista a puntare la nuova vittima, forse per voglia di vendetta.

Il personaggio di Regan è stato recentemente anche al centro della serie televisiva ispirata al lungometraggio del 1973 mostrandola da adulta e impegnata a difendere sua figlia dai demoni, oltre a essere apparsa anche in L'esorcista II: l'eretico in cui era una teenager.

Il successo del ritorno di Halloween nelle sale cinematografiche, che ha dato vita ad altri due sequel, sembra aver sostenuto l'idea di riportare sugli schermi anche L'esorcista con un film direttamente collegato all'originale, come accaduto recentemente anche con Ghostbusters: Legacy.