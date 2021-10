L'esorcista: Jamie Lee Curtis vuole doppiare il Diavolo nella nuova trilogia

Jamie Lee Curtis ha palesato a David Gordon Green la sua volontà di doppiare il Diavolo in The Exorcist; la nuova trilogia sarà diretta dal regista di Halloween Kills.

Jamie Lee Curtis è uno dei volti più iconici del cinema horror. A quanto pare, anche la sua voce potrebbe entrare a fare parte anche della mitologia de L'Esorcista. La protagonista di Halloween Kills, infatti, vorrebbe doppiare il Diavolo nel nuovo film The Exorcist, prodotto da Blumhouse Productions e diretto da David Gordon Green.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Jamie Lee Curtis ha raccontato di aver parlato con David Gordon Green e di avergli palesato la sua volontà di doppiare il Diavolo in The Exorcist, nuova trilogia diretta dal regista di Halloween Kills e prodotta da Blumhouse Productions. Come riportato da Comic Book, l'attrice ha raccontato: "Magari dovrei doppiare il Diavolo come fece Mercedes McCambridge con il personaggio di Linda Blair. Qualora David Gordon Green mi concedesse quest'onore, per me sarebbe la chiusura di un cerchio. Inside joke del genere fanno impazzire gli appassionati!".

Immediata la replica di David Gordon Green, che ha affermato: "Le procurerò un'audizione per doppiare il Diavolo. Jamie ha davvero un enorme talento come doppiatrice. Ad esempio, ha doppiato il neonato che piange in Halloween Kills!".

Nel corso di un'intervista con Collider, il regista dell'ultima installazione del franchise di Halloween (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Halloween Kills) ha discusso del suo lavoro nella nuova trilogia de L'Esorcista e ha dichiarato di essere, al momento, impegnato nella scrittura dei progetti insieme a Peter Sattler. A recitare nel film che aprirà la nuova trilogia saranno Leslie Odom Jr. ed Ellen Burstyn, che riprenderà il ruolo di Chris MacNeil già interpretato nel 1973.

Infine, David Gordon Green ha paragonato Halloween e The Exorcist e ha spiegato: "Per me, le differenze che intercorrono tra questi due film sono le stesse che separano Stronger e Pineapple Express. Uno è davvero ferino e archetipico, l'altro è un progetto accademico. Sto cercando di cambiare marcia. Tra un anno, quando avrò capito cos'è The Exorcist, ne saprò di più! La sceneggiatura è scritta e il processo di scrittura è stato davvero complesso e diverso!".

The Exorcist arriverà in sala nel 2023.