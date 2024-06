L'esorcismo - Ultimo atto: il regista aveva inizialmente proposto un biopic sulla realizzazione de L'esorcista

Con L'esorcismo - Ultimo atto, lo sceneggiatore e regista Joshua John Miller si è unito al suo co-sceneggiatore M.A. Forth per realizzare un film meta-horror che affronta cosa significhi per un attore entrare in profondità nel mondo di un ruolo che è profondamente inquietante sia da interpretare che da guardare. Presumibilmente ispirato a Jason Miller, padre di Joshua John Miller e protagonista del classico horror L'esorcista, il film è interpretato da Russell Crowe nel ruolo, secondo la sinossi ufficiale del film, di un "attore tormentato [che] inizia a svelarsi durante le riprese di un film horror".

Il legame è così evidente che ComicBook ha chiesto se Miller e Forth avessero preso in considerazione l'idea di fare un biopic sulla realizzazione de L'esorcista e, secondo Miller, l'hanno proposto ma la Warner Bros non ha abboccato.

La proposta iniziale dei due registi

"Una volta l'abbiamo proposto alla Warner Bros, perché all'epoca stavamo scrivendo altri film per loro, e sono rimasti di sasso", ha detto Miller a ComicBook. "Ci siamo detti: 'Ok, beh, credo che non se ne farà nulla'".

The Exorcism: Russell Crowe in una scena

Per quanto riguarda il motivo per cui ha voluto scavare nella storia dell'Esorcista, Miller ha aggiunto: "Perché ci siamo detti: 'Questa è una storia così interessante e riguarda uno dei più grandi film mai esistiti, e perché non raccontare un'ampia storia sulla Hollywood degli anni '70 e sull'horror, e tutti questi elementi interessanti?".

Secondo Miller la Warner non era interessata all'aspetto del dietro le quinte de L'esorcista. Il regista dice di essere sicuro che un film del genere si sarebbe potuto fare, ma che alla fine hanno deciso di seguire un'altra strada.

"C'è qualcosa di bello nel poter fare le cose in modo romanzato", ha concluso. "Si può abbellire e forse anche arrivare a questioni più profonde che non si sarebbero potute affrontare nella non-fiction".

Jason Miller ne L'esorcista

Naturalmente, sia il film L'esorcista che gli eventi che lo hanno ispirato sono piuttosto ben documentati. Nel corso degli anni, anche se non è mai stato girato un film sulla realizzazione de L'esorcista, ci sono stati innumerevoli film e interviste video che hanno fornito ai fan molte informazioni. Nel 2014, i registi Christopher Saint Booth e Philip Adrian Booth hanno realizzato The Exorcist File, un documentario sul cast che ha ispirato il film, girato in parte sul posto, nella casa in cui l'esorcismo in questione ha effettivamente avuto luogo. Il film è disponibile su Prime Video.