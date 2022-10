Leslie Jordan: i protagonisti di Will & Grace e le star di Hollywood ricordano l'attore

La morte di Leslie Jordan, avvenuta nella giornata di ieri a 67 anni, ha suscitato grande commozione e tristezza tra amici, colleghi e fan, come dimostrano anche le reazioni delle star di Hollywood.

Dai protagonisti di Will & Grace a chi ne era un semplice ammiratore, gli innumerevoli attori che ne hanno apprezzato il talento e la personalità hanno voluto condividere un ricordo online.

Sean Hayes, che aveva recitato con lui proprio in Will & Grace, ha scritto: "Il mio cuore è spezzato. Leslie Jordan era una delle persone più divertenti con cui io abbia mai avuto il piacere di lavorare. Chiunque lo abbia incontrato lo ha amato. Non ci sarà mai nessuno come lui. Un talento unico con un cuore enorme e amorevole. Ci mancherai, mio caro amico".

Eric McCormack ha sottolineato invece: "La gioia e le risate che ha portato in ognuno dei suoi episodi di Will & Grace era tangibile. Se ne è andato 30 anni troppo presto".

Il co-creatore di Will & Grace, Max Mutchinick, ha dichiarato: "Questo piccolo uomo era un gigantesco talento e un essere umano realmente dolce che ha reso il mondo un posto migliore".

Megan Mullally ha condiviso la sua tristezza su Instagram sottolineando: "Non riesco realmente a crederci. Leslie Jordan era, senza alcun dubbio, uno dei più grandi. Le persone usano molto quell'espressione, e non sono certa sia sempre applicabile. Non ci sono così tante persone che sono davvero grandiose in tutto. Ma Leslie era, senza alcun difetto, divertente, un virtuoso della commedia, i suoi tempi comici, la sua interpretazione, tutto apparentemente senza sforzi. Non puoi essere meglio di così. E che persona amichevole, divertente, amorevole".

Jim Parsons, produttore di Call Me Kat in cui Jordan stava recitando dalla prima stagione, ha dichiarato: "Se Leslie toccava la tua vita in qualsiasi modo, da vicino o da distante, non eri mai più lo stesso". L'attore ha proseguito sottolineando quanto fosse divertente e in grado di far sentire amate tutte le persone che gli erano accanto, prima di sottolineare la sua gratitudine per averlo potuto incontrare e conoscere.

Mayim Bialik ha invece dichiarato che era un "caro mentore e un amico amato" e non riesce ancora a rendersi conto che non ci sarà più.

Tra le star che hanno voluto ricordare Leslie Jordan ci sono anche Lynda Carter, che lo ha ringraziato per i divertenti video pubblicati durante la pandemia, Hannah Waddingham che ne ha ricordato il calore e l'umorismo, Octavia Spencer che ha rivolto un pensiero alla sorella e al suo partner, Reese Witherspoon, Marlee Matlin e Yvette Nicole Brown.

Ecco alcuni dei messaggi in onore di Jordan: