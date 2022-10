Leslie Jordan è morto a 67 anni, era famoso per i ruoli in Will & Grace e American Horror Story

Leslie Jordan è morto, all'età di 67 anni, lunedì 24 ottobre 2022 a Hollywood, apparentemente a causa di un malore avuto mentre era alla guida della sua auto.

La macchina dell'attore, che ha conquistato un Emmy per il suo ruolo come guest star in Will & Grace, si è scontrata contro un edificio sistuato tra Cahuenga Boulevard e Romaine Street.

David Shaul, da tempo accanto all'attore dal punto di vista professionale, ha sottolineato: "Il mondo è decisamente un posto molto più buio oggi senza l'amore e la luce di Leslie Jordan. Non solo era un enorme talento e una gioia con cui collaborare, ma ha offerto un rifugio emotivo per la nazione durante uno dei suoi periodi più difficili. Ciò che gli mancava in altezza, lo compensava in generosità e grandezza come figlio, fratello, artista, comico, partner ed essere umano. Sapere che ha lasciato il mondo all'apice della sua vita professionale e personale è l'unico conforto che possiamo avere oggi".

Tra i film in cui ha recitato ci sono Ski Patrol, Love Ranch e The United States vs. Billie Holiday.

Nel 2020 i suoi post sui social avevano rallegrato milioni di follower con dei video esilaranti.

Il comico faceva parte del cast della terza stagione di Call Me Kat, mentre nel 2006 l'attore aveva conquistato un Emmy come guest star nella serie Will & Grace, dove aveva il ruolo di Beverly Leslie, nemico-amico di Karen.

In carriera ha recitato anche negli show Ugly Betty, Lois & Clark, Hidden Palms, Star Trek: Voyager, Caroline in the City, Boston Public, Nash Bridges e Boston Legal.

Nel 1993 aveva creato uno spettacolo teatrale autobiografico intitolato Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far, che aveva evidenziato anche le sue doti vocali.