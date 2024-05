L'Eredità stasera su Rai 1 è da Oscar: chi sarà il celebre autore della Ghigliottina di lunedì 27 maggio

Una sorpresa attende, stasera su Rai 1, gli spettatori de L'Eredità. Come suggerito più volte da Marco Liorni nel corso della scorse puntate, la Ghigliottina di questo lunedì 27 maggio avrà un autore molto particolare. Unico indizio per risolvere il mistero: sarà un autore da Oscar!

Come davidemaggio.it ha svelato in anteprima, dovrebbe trattarsi nientepopodimeno che di Roberto Benigni. L'artista toscano, intervenuto ieri per la Giornata Mondiale dei Bambini, dove si è reso protagonista di un simpatica siparietto "elettorale" all'indirizzo del Papa, ha infatti vinto il premio Oscar nel 1997 con La vita è bella. Non solo: Roberto Benigni e Marco Liorni hanno in comune lo stesso agente, proprio quel Lucio Presta che aveva già giocato la carta del regista per rendere ancora più spettacolare uno dei passati Sanremo di Amadeus (era il 2023), quando ancora il conduttore era rappresentato dalla Arcobaleno Tre.

La presenza di Benigni sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione, quella dell'Eredità, segnata da ottimi ascolti, nonostante le perplessità che aleggiavano su viale Mazzini lo scorso luglio, quando era stato ufficializzato l'addio di Flavio Insinna alla trasmissione e l'arrivo al timone di Pino Insegno (poi sostituito da Marco Liorni per via degli ascolti bassissimi del suo Mercante in fiera nei mesi autunnali).

Tuttavia nelle ultime settimane il game show di Rai 1 (che chiuderà i battenti il prossimo 2 giugno fino alla prossima stagione) sembra essere stato offuscato dal ritorno de La ruota della Fortuna su Canale 5. Ecco perchè la presenza di Roberto Benigni (anche se al momento non si sa se sarà effettivamente presente anche in studio per il gioco finle) potrebbe fare molto bene al programma quotidiano di Marco Liorni.