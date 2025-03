L'Eredità, lo speciale dedicato a Sanremo stasera su Rai 1: chi sono gli ospiti

Stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda una puntata speciale de L'Eredità interamente dedicata a Sanremo. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, che guiderà sei concorrenti d'eccezione tra giochi e domande a tema musicale.

La puntata sarà un omaggio alla storica kermesse canora, con aneddoti, momenti indimenticabili e sfide avvincenti. Lo speciale seguirà l'ormai consolidata formula di uno dei game show più longevi di mamma Rai, ma con qualche sorpresa pensata per rendere omaggio alla tradizione sanremese.

Gli ospiti de L'Eredità Speciale Sanremo di sabato 8 marzo

Il cast di questa serata speciale include volti legati in vario modo al Festival. Tra gli ospiti ci saranno infatti Nino Frassica, co-conduttore dell'ultima edizione, e Clementino, rapper che a Sanremo si è esibito in coppia con Rocco Hunt nella serata cover, e attuale coach a The Voice Senior. In gara anche Marcella Bella e Settembre, entrambi protagonisti dell'ultima edizione rispettivamente nella categoria Big e Nuove Proposte (il giovane napoletano ne è stato il vincitore).

Completano il cast la showgirl Sabrina Salerno e il direttore d'orchestra Leonardo De Amicis, presenza fissa nella manifestazione musicale. La loro conoscenza della storia del Festival sarà messa alla prova con domande che ripercorreranno gli eventi più significativi della kermesse.

Un tributo alla storia di Sanremo

Oltre a mettere alla prova le conoscenze musicali dei concorrenti in gara, la puntata speciale de L'Eredità offrirà al pubblico un viaggio nei ricordi sanremesi ripercorrendo momenti iconici e curiosità legate alla competizione. Tornano alcuni giochi classici del format, come la Ghigliottina, ma saranno affiancati da prove speciali ispirate alla storia del Festival. Non mancheranno momenti di spettacolo: i concorrenti non si lasceranno sfuggire l'occasione per esibirsi reinterpretando brani sanremesi celebri.

La serata, quindi, celebrerà alcuni dei successi più amati di Sanremo, ma sarà anche un momento per ricordare quei protagonisti che hanno lasciato un segno nella storia del Festival. Il pubblico potrà così rivivere emozioni legate alle edizioni passate e scoprire aneddoti inediti raccontati dagli stessi concorrenti.